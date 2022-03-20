緬甸4月17日重啟觀光　軍政府盼經濟回穩

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19日時，緬甸國家預防、控制與治療冠狀病毒疾病中央委員會發表聲明，表示在確診病例減少的情況下，緬甸將在4月17日開放所有國際航班，可以定期飛航。聲明指出，這項決定是為了改善旅遊業，並讓來到緬甸的旅客能有順暢的旅程。
根據緬甸衛生部表示，入境旅客將被要求隔離1週、接受2次PCR檢測，並且必須完整接種COVID-19疫苗。緬甸的旅遊業因為COVID-19大流行受到衝擊，在去年疫情高峰時單日新增4萬人感染。緬甸已記錄近2萬人死亡。
此外，在軍政府接管政權後不斷升級的暴力衝突也削弱了產業，有許多國際企業撤離這個國家。除此之外，聯合國在15日譴責緬甸軍政府對平民進行大規模屠殺的暴行，並指責軍方自去年政變以來，犯下了戰爭和迫害人權的罪行。聯合國人權事務高級專員辦公室更敦促國際社會，立即採取行動制止緬甸暴力升級。因此即便緬甸軍政府重啟國門，國際旅客是否買單，還有待後續觀察。
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