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緬甸4月17日重啟觀光　軍政府盼經濟回穩

▲緬甸軍政府宣布將從4月17日起恢復國際客運航班，解除對外國觀光客的2年禁令。圖為緬甸仰光國際機場。（圖／美聯社／達志影像）
▲緬甸軍政府宣布將從4月17日起恢復國際客運航班，解除對外國觀光客的2年禁令。圖為緬甸仰光國際機場。（圖／美聯社／達志影像）

記者賴正琳/綜合報導

2022-03-20 16:29:00

《四方報》報導，緬甸軍政府在3月19日宣布，將從4月17日起恢復國際客運航班，解除對外國觀光客的2年禁令。在COVID-19(2019年冠狀病毒疾病)疫情初期，為了避免確診病例上升，緬甸在2020年3月對旅客關閉邊界。 

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然而，隨後緬甸境內發生大規模動盪。一開始，緬甸軍方以2020年11月大選舞弊為由，在2021年2月1日發動政變，拘捕了翁山蘇姬以及她領導的全國民主聯盟（National League for Democracy，NLD）成員。在大選中，全國民主聯盟獲得壓倒性勝利，選舉觀察組織也表示，投票反映了緬甸人民的意願。由於政變的緣故，緬甸如今如同國際上的孤兒，雖然被大部分國家孤立，但軍政府仍持鐵腕手段，殺害與拘留行動依然持續。 

19日時，緬甸國家預防、控制與治療冠狀病毒疾病中央委員會發表聲明，表示在確診病例減少的情況下，緬甸將在4月17日開放所有國際航班，可以定期飛航。聲明指出，這項決定是為了改善旅遊業，並讓來到緬甸的旅客能有順暢的旅程。 

根據緬甸衛生部表示，入境旅客將被要求隔離1週、接受2次PCR檢測，並且必須完整接種COVID-19疫苗。緬甸的旅遊業因為COVID-19大流行受到衝擊，在去年疫情高峰時單日新增4萬人感染。緬甸已記錄近2萬人死亡。 

此外，在軍政府接管政權後不斷升級的暴力衝突也削弱了產業，有許多國際企業撤離這個國家。除此之外，聯合國在15日譴責緬甸軍政府對平民進行大規模屠殺的暴行，並指責軍方自去年政變以來，犯下了戰爭和迫害人權的罪行。聯合國人權事務高級專員辦公室更敦促國際社會，立即採取行動制止緬甸暴力升級。因此即便緬甸軍政府重啟國門，國際旅客是否買單，還有待後續觀察。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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