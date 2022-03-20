黃偉哲及高雄立委現身力挺湯詠瑜　湯詠瑜以專業進軍議會

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黃偉哲表示、高雄是台南的鄰居，自己對於跨縣市合作有極大感觸。剛結束與湯詠瑜參選人的車隊掃街行程，感受到高雄人跟臺南人一樣具有滿滿的熱情。
黃偉哲同時也認為，在黨的立場來講，當然公正執法會比較好，但是站在新人的立場，他不否認在南台灣，尤其綠營比較佔優勢的地區，如台南、高雄競爭是空前的激烈，他呼籲大家都有民主的風度，出線之後才能維持黨的這個團結，黨內的團結能夠維持整體的戰力，這很重要的。
立委邱志偉也向現場民眾呼籲，要選出一個專業有經驗的，而不是選舉才來拚選舉，當任民意代表是一個志業不是一個職業，志業是要長期付出、不為個人、不為家族、不為派系，詠瑜是民進黨前新苓參選人，但身為黨部主委的該區委員從來沒有幫她打氣過。
立委劉世芳則推薦湯詠瑜說，高雄正在起飛的航道上，急需國際化人才進入市議會一同監督施政及共籌相關建設，湯詠瑜律師與自己一樣都在美國攻讀碩士，且具備國際法律談判經驗，同時又是全台少見的「台美雙律師」市議員參選人，今天黃偉哲市長來一起推薦湯詠瑜就是對於詠瑜專業形象的佐證。
立委許智傑表示，「格局決定結局，態度決定高度」，今天台南市長黃偉哲特地從台南過來，代表著湯詠瑜律師的優秀是大家有目共睹的。由於現在的黨部主委也是這一區的立委，有自己的子弟兵在支持，許智傑表示，詠瑜雖然沒在地的立委相挺，不過沒關係，自己就在隔壁的鳳山，跟在座的這些委員都非常惜才，我們願意一次次站出來相挺在地又專業的新人，希望大家可以惜花連盆。
湯詠瑜表示，她首次參選，要打出知名度十分艱困，尤其面對其他參選人龐大空降資源投入，所謂的公共財看板直逼她10倍之多，今天記者會的所在地很特別，對面大樓就是當初美麗島雜誌位置，民主發源從此開始，但諷刺的是，掛在它對面看板，道盡了這次黨內資源分配的不公。
湯詠瑜也認為，第8選區有3個問題：人口老化、商圈的沒落、建築的老舊，她相信以她的法律專業，過去在國際律師事務所所做一些國際跨國不動產的經驗，能夠有效幫助我們這區再造，能有新的風貌。