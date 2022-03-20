深夜視察嘉義高架化工程 台鐵局長：改革轉型安全先行
配合政府前瞻基礎建設計畫軌道建設，交通部台灣鐵路管理局辦理垂楊陸橋至興業西路地下道段、博愛陸橋至嘉義車站段東正線臨時軌切換作業。昨（19）日深夜，台鐵局長杜微前往視察，強調台鐵當前進行改革轉型，絕對是安全先行，不能也不會等公司化上路後才做。
台鐵局配合鐵道局，於本月5、12、19及26日跨次日，辦理垂楊陸橋至興業西路地下道段及博愛陸橋至嘉義車站段東正線臨時軌切換作業，以強化鐵路沿線市容景觀，增強嘉義市區經濟發展力。昨夜間，杜微在鐵道局中工處副處長李明澤、主工林健志、台鐵運務處副處長彭明光、嘉義工務段段長鄭盛宏陪同下，前往嘉義切換現場視察。
杜微表示，請同仁務必落實工作安全，工程結束後更要確認軌道、電力及號誌狀況，確保啓用時的行車安全。他也指出，台鐵當前進行改革轉型，絕對是安全先行，安全改革已經積極推動中，不能也不會等公司化上路後才做，而公司化使制度更靈活、管理更有效及激勵更發揮等規劃，現階段的安全改革也都納為重點。
對參與夜間施工的所有員工，杜微表示感謝及加油打氣，並特別致贈加菜金，由鄭盛宏代表接受。本次切換工程影響民雄至南靖站少部分旅客列車，台鐵局敬請旅客見諒。未來鐵路高架化工程完工，將改善現有車站空間、增設通勤車站及新建車輛基地，都能為嘉義地區旅客帶來更好的服務。