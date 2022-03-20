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溫柔的力量　正妹女力相挺鄧巧佩拚初選

▲女力應援團隨即陪同鄧巧佩在市場向採買的民眾及攤商請安並尋求支持。（圖／翻攝畫面）
▲女力應援團隨即陪同鄧巧佩在市場向採買的民眾及攤商請安並尋求支持。（圖／翻攝畫面）

記者蔡佳宏／高雄報導

2022-03-20 17:00:00

醫護背景投入民進黨高雄市議員第八選區初選，「高雄正能量」參選人鄧巧佩勤走基層爭取支持，面對其他參選人有6位立委及直轄市長級的輔選大將讓她備感壓力，所幸有溫柔的力量、姐妹們的相挺，她感受到溫暖及強大的爆發力，有信心會贏得最後的勝利。

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▲女性相挺，鄧巧佩深受感動並相信強大的女力是她初選顛簸難行路上最有力的後盾。（圖／翻攝畫面）
▲女性相挺，鄧巧佩深受感動並相信強大的女力是她初選顛簸難行路上最有力的後盾。（圖／翻攝畫面）
民進黨初選競爭激烈，鄧巧佩照既定的步調走訪市集、商圈及夜市，拜訪行程滿檔，但是面對黨內其他參選人陣營有龐大的輔選團隊，今天下午由立委趙天麟太太丁雅婷偕同8年級美女正妹、7位里長夫人到武廟黃昏市場拜票並宣傳防疫新觀念，衝刺初選。

鄧巧佩是專業護理師，對於社會服務充滿熱忱，矢志以照護病人的細膩及無微不至的關懷投入市議員參選要為民喉舌。她說，前金、新興、苓雅是高雄市人文匯萃的都心，不僅商業繁榮也匯集了豐富的人文藝術氣息，允諾催生多元文化並致力於保障婦幼、長照及學童權益，健全生活機能讓民眾擁有最優質的生活環境。

媒體詢問近來其他參選人有6位立委及台南市長黃偉哲壓陣輔選，是否有壓力？鄧巧佩表示，選舉會有競爭，但是其他參選人有龐大的輔選團隊還有市長級的，她備感壓力，所以邀請丁丁、正妹、里長夫人用女性溫柔堅定的力量相挺支持她，相信一定會有加作用，盼大家一起為女性加油。

▲鄧巧佩表示，其他參選人有龐大的輔選團隊還有市長級的，她備感壓力。（圖／翻攝畫面）
▲鄧巧佩表示，其他參選人有龐大的輔選團隊還有市長級的，她備感壓力。（圖／翻攝畫面）
女性相挺，鄧巧佩深受感動並相信強大的女力是她初選顛簸難行路上最有力的後盾，她會堅定的走到初選的終點並贏得勝利。

丁雅婷說，鮮少在公開場合露臉，但是鄧巧佩有專業細膩，還有堅毅的性格，她的選情面臨壓力，才會動員女性友人及基層協助。她說，選民看到鄧巧佩的付出與努力，「努力的女人最美麗」，努力的人絕不孤單，希望她能贏得初選。

女力應援團隨即陪同鄧巧佩在市場向採買的民眾及攤商請安並尋求支持，呼籲大家支持專業、溫暖的鄧巧佩並當她的分身，力挺她進入市議會為大家服務。

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