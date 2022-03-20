韓總統府搬家！尹錫悅宣布「確定不待青瓦台」改遷國防部

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如今正式結果出爐，準總統尹錫悅確定將遷往首都首爾龍山區的國防部大樓，並於今年5月10日就任時進駐。尹錫悅指出，這項決定並非只有單純空間轉移的考量，而是他對於能夠更好的肩任總統一職所做出的決定以及兌現參選時的承諾，
尹錫悅也指出，考量到搬遷過程帶來的不便與預計於就職同天完全對外開放青瓦台等因素，他必須迅速作出決定。《韓聯社》指出，這次搬遷總統辦公室的決定預計將斥資495億韓元，相當於約新台幣11億6325萬元。
報導指出，尹錫悅擔心一旦入主青瓦台，就很難擺脫其「帝王權力」的象徵，因此將於5月10日上任首日對外開放青瓦台，包括本館、迎賓館、綠地園和常春齋；而在維安人員評估下，位於首爾龍山區的南韓國防部大樓，由於四周並無高樓、與外保持距離，維安條件相對優異，因此決定將總統府辦公室遷至該址，原本的國防部辦公地點則遷移至一旁的聯合參謀本部大樓。
預計國防部和聯參最早將從明（21）日起全面啟動搬遷工作，總統辦公室新址所在的國防部大樓爭取在月內結束搬遷工作。報導指出，目前規劃國防設施本部大樓將改為青瓦臺警衛處，因此將遷至位於京畿道高陽市的韓軍空樓。據了解，國防大樓一樓將作為青瓦台春秋館，是專門用於接待媒體、記者進行對外發言的場所。