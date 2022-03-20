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李天柱現身靈堂悼念顧寶明　下秒突脫口「自求多福」

▲李天柱現身靈堂悼念顧寶明。（圖／特約記者林敬原攝）
▲李天柱現身靈堂悼念顧寶明。（圖／特約記者林敬原攝）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-03-20 18:28:14

喜劇泰斗、國寶級演員顧寶明昨（19）日因腸胃道出血，導致心肺衰竭離世，享壽72歲。顧寶明的離開讓許多圈內好友相當不捨，張小燕今天在顧乃玠的陪伴下前往靈堂致哀，其餘包括朱陸豪、王琄、李立群兒子、寇世勳、游安順、鄧安寧、梁志民、楊懷民、李天柱和唐從聖等人都相繼到場，親自送顧寶明最後一程。

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▲顧寶明遺照。（圖／果陀提供）
▲顧寶明遺照。（圖／果陀提供）
李天柱受訪時表示眼看著身邊的老友一一離開，感慨美好的生命留不住，話鋒一轉，他口氣突然嚴肅起來：「他們現在在天上應該好快樂一些，看到這個烏煙瘴氣的世界、社會，會更珍惜，希望大家自求多福。」隨後欲言又止地說：「你們可以指望什麼？政府嗎？算了吧。」似乎對當前的政府有些想法，不過又語帶保留。

京劇演員朱陸豪坦言自己能從京劇跨到舞台劇，都要感激顧寶明一路支持，希望對方傳神的演技可以留給後輩。果陀劇團創辦人梁志民受訪時也表示顧寶明走得突然，所以沒有交代遺言，而王琄則追憶顧寶明從踏入劇場，到提攜後輩的心路歷程及精神，雖然遺憾此生未能與對方合作，不過她認為顧寶明的精神仍在，是大家永遠的標竿。

▲王琄追憶顧寶明從踏入劇場，到提攜後輩的心路歷程及精神。（圖／特約記者林敬原攝）
▲王琄追憶顧寶明從踏入劇場，到提攜後輩的心路歷程及精神。（圖／特約記者林敬原攝）
金士傑表示顧寶明生前是個非常樂觀的人：「他習慣和朋友嘻嘻哈哈，所以我們也要過得開心。」坦言得知噩耗時還在家高雄演出，也有拜拜替他祈福。

▲金士傑表示顧寶明生前是個非常樂觀的人。（圖／特約記者林敬原攝）
▲金士傑表示顧寶明生前是個非常樂觀的人。（圖／特約記者林敬原攝）
▲朱陸豪感謝顧寶明一路支持。（圖／特約記者林敬原攝）
▲朱陸豪感謝顧寶明一路支持。（圖／特約記者林敬原攝）
▲游安順到靈堂致哀。（圖／特約記者林敬原攝）
▲游安順到靈堂致哀。（圖／特約記者林敬原攝）
▲梁志民認為顧寶明走得突然。（圖／特約記者林敬原攝）
▲梁志民認為顧寶明走得突然。（圖／特約記者林敬原攝）

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