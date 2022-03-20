綠委輪番相挺黃彥毓　邁盟打破派系　立委蘇巧慧站台

邁向過半大聯盟的成員繼中二選區林靜儀立委上週站台後，今（20）日立委蘇巧慧也特別南下，輪流陪同大旗美參選人林慧欣、林園大寮參選人洪村銘、前小參選人黃彥毓進行車隊掃街拜票，希望凝結各方力量。蘇巧慧表示，市黨部主委就是地方的大家長，大家都在看、候選人也在看，選民更是會了解。
今天下午立委蘇巧慧前往前鎮小港陪「邁盟」成員黃彥毓車隊掃街前也邀請在地立委賴瑞隆陪同蘇巧慧品嘗前鎮當地小吃，黃彥毓也認為邁盟成員林慧欣昨天遭受了委屈，其實這鍋控肉飯就像民進黨這次的初選，肥瘦各有人喜歡，但大家都是鍋內的一份子，主委就像滷汁一樣，對鍋內的大家都要公平，給大家滋潤，這樣的民進黨大家才會買單。
蘇巧慧表示，今天從北高雄到南高雄，稍晚還會前往林園大寮陪洪村銘車掃，今天陪同的這幾位參選人都十分有經驗，很高興黨內有這麼多優秀的人才，她也感受到市民的熱情，希望接下來還有機會下來高雄，繼續幫大家加油打氣。她也認為市黨部主委就是地方的大家長，如果能照顧到每位孩子比較能給人溫暖，至於行為上是否妥當，大家都在看、候選人也在看，選民更是會了解。
立委賴瑞隆也指出，上午台南市長黃偉哲來幫湯詠瑜站台時，也呼籲初選時能保有民主風度，他認為，黨部主委應團結內部，不該有私心，更應該尊重黨內所有同志，對於每個人都應該公平公正對待，別讓外界有見縫插針的機會。
賴瑞隆也舉例說，今天上午黃偉哲幫湯詠瑜站台，還是蘇巧慧來支持慧欣、彥毓還是村銘，這就證明只要是人才，大家都願意不分彼此幫忙，讓台灣更壯大，讓高雄更進步。