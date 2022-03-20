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風水不佳下場慘？韓國「青瓦台魔咒」成歷任總統的緊箍咒

▲韓國政治核心青瓦台過去有著「風水不佳」的傳聞，歷任韓國總統在入主青瓦台後下場多半淒涼。（圖／美聯社）
▲韓國政治核心青瓦台過去有著「風水不佳」的傳聞，歷任韓國總統在入主青瓦台後下場多半淒涼。（圖／美聯社）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-03-20 19:01:412022-03-20 19:01:57

歷屆韓國總統往往在卸任後難逃「青瓦台魔咒」，要不是坐牢、官司纏身，更慘的就是遇刺或跳崖輕生，相比起亞洲其他國家總統卸任後的命運，入主韓國青瓦臺的政治人物似乎都免不了悲慘下場。如今，準總統尹錫悅正式宣布總統辦公室將搬離青瓦台，遷址至首都首爾，不免令人聯想起青瓦台的風水傳說，

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過去韓國歷任總統都深受不得善終的「魔咒」困擾，自首任總統李承晚流亡海外開始，包含金泳三、金大中被親屬判刑導致身敗名裂，全斗煥、盧泰愚、李明博及朴槿惠皆被捕入獄，更為悲劇的下場還有選擇跳崖自殺的盧武鉉與遇刺身亡的朴正熙。所謂「總統府青瓦台風水不好」的說法，在民間也不脛而走。

根據韓國「觀光公社」的青瓦台介紹，韓國政治中心青瓦台最顯著的特徵就是它的青瓦，然而此處的「青」指的其實是猶如「青花瓷」的藍色，青瓦台建築群的英文也是「Blue House」。該建築群由中央的主樓、迎賓館、花園、七宮等組成，為了突顯韓國特色，大樓們皆按傳統建築模式所打造，特別是總統府主樓的曲線型的藍色瓦頂，更是青瓦台最具代表性的地方，據說整個青瓦台用了10多萬塊青瓦建造。

▲韓國青瓦台。（圖／翻攝韓聯社）
▲韓國青瓦台。（圖／翻攝韓聯社）
然而，青瓦台作為韓國最高權力的象徵，「風水不佳」卻是歷任總統或多或少擔憂的考量，就連現任總統文在寅似乎都想避開風水禁錮。根據《韓聯社》2018年的報導，文在寅在大選時就曾公開承諾過，要在下班後與廣大市民打成一片，因此到光化門與下班的首爾市民一起喝啤酒，這也代表他有意履行「總統不該禁錮在青瓦台，而應該成為光化門總統」的參選承諾。

只是在維安與預算考量下，總統辦公室的搬遷工作到文在寅任期將滿前仍未有結果，反而是在「政治素人」尹錫悅大選勝出後的如今，才正式啟動了搬遷大動作。

▲韓國準總統尹錫悅宣佈將遷址總統辦公室至首爾龍山區的國防部大樓。（圖／美聯社）
▲韓國準總統尹錫悅宣佈將遷址總統辦公室至首爾龍山區的國防部大樓。（圖／美聯社）
作為韓國權力核心的心臟地帶，見證歷任總統施政的青瓦台如今也將走入歷史，不過文在寅是否能成為打破「青瓦台魔咒」的第一人，在下台後避開清算、免於破產甚至入獄的結果令韓國社會關注；在參選期間屢屢遭踢爆迷信巫師的尹錫悅，是否真的是因為風水問題，在巫俗法師的建議下才決定遷址也令人玩味。隨著青瓦台將於今年5月20日正式對外全面開放，有關「青瓦台魔咒」與風水的種種逸聞仍將持續在民間社會裡流傳。

▲韓國準總統尹錫悅在參選期間就承諾將不入主青瓦台，而是另找新地點安置總統辦公室。（圖／美聯社）
▲韓國準總統尹錫悅在參選期間就承諾將不入主青瓦台，而是另找新地點安置總統辦公室。（圖／美聯社）

 

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