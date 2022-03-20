風水不佳下場慘？韓國「青瓦台魔咒」成歷任總統的緊箍咒

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根據韓國「觀光公社」的青瓦台介紹，韓國政治中心青瓦台最顯著的特徵就是它的青瓦，然而此處的「青」指的其實是猶如「青花瓷」的藍色，青瓦台建築群的英文也是「Blue House」。該建築群由中央的主樓、迎賓館、花園、七宮等組成，為了突顯韓國特色，大樓們皆按傳統建築模式所打造，特別是總統府主樓的曲線型的藍色瓦頂，更是青瓦台最具代表性的地方，據說整個青瓦台用了10多萬塊青瓦建造。
然而，青瓦台作為韓國最高權力的象徵，「風水不佳」卻是歷任總統或多或少擔憂的考量，就連現任總統文在寅似乎都想避開風水禁錮。根據《韓聯社》2018年的報導，文在寅在大選時就曾公開承諾過，要在下班後與廣大市民打成一片，因此到光化門與下班的首爾市民一起喝啤酒，這也代表他有意履行「總統不該禁錮在青瓦台，而應該成為光化門總統」的參選承諾。
只是在維安與預算考量下，總統辦公室的搬遷工作到文在寅任期將滿前仍未有結果，反而是在「政治素人」尹錫悅大選勝出後的如今，才正式啟動了搬遷大動作。
作為韓國權力核心的心臟地帶，見證歷任總統施政的青瓦台如今也將走入歷史，不過文在寅是否能成為打破「青瓦台魔咒」的第一人，在下台後避開清算、免於破產甚至入獄的結果令韓國社會關注；在參選期間屢屢遭踢爆迷信巫師的尹錫悅，是否真的是因為風水問題，在巫俗法師的建議下才決定遷址也令人玩味。隨著青瓦台將於今年5月20日正式對外全面開放，有關「青瓦台魔咒」與風水的種種逸聞仍將持續在民間社會裡流傳。