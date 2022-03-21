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深圳宣布：疫情基本清零　先復工復產通車7天

▲封城1週的廣東省深圳市宣布，全市基本實現「社會面動態清零」，21至27日全市機關、企業恢復正常工作秩序和生產經營。（圖／來源於網路，深圳夜景）
▲封城1週的廣東省深圳市宣布，全市基本實現「社會面動態清零」，21至27日全市機關、企業恢復正常工作秩序和生產經營。（圖／來源於網路，深圳夜景）

中央社

2022-03-21 06:37:16

（中央社台北20日電）封城1週的廣東省深圳市今晚宣布，全市基本實現「社會面動態清零」，21至27日全市機關、企業恢復正常工作秩序和生產經營；公車、地鐵全面恢復運轉，但須憑48小時核酸陰性證明才能搭乘。

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深圳市官方並強調，全市封控區、管控區、防範區仍嚴格執行防疫相關措施。其中，福田區尚未實現「社會面動態清零」的部分區域管控措施，由區防疫指揮部另行公告。

先前由於COVID-19疫情升溫，深圳市政府13日宣布，自14至20日對全市「封閉式管理」，所有居民須接受3次核酸檢測，曾導致當地包括富士康在內的數百家台資企業被迫停工。

綜合中國媒體報導，深圳市防疫指揮部今晚通告聲稱，自14日以來「在全體市民群眾的共同努力下，我市已在全市範圍內完成3輪全員核酸檢測，基本實現社會面動態清零，全市疫情防控形勢依然嚴峻，但總體可控」。

通告提到，全市黨政機關、企事業單位、生產經營單位等有序恢復正常工作秩序和生產經營，公共交通、地鐵全面恢復運轉，以確保「產業鏈供應鏈安全穩定」及「群眾正常生產生活平穩有序」。

但通告強調，要繼續加強社區小區管控。全面加強社區小區、城中村的「圍合管理」，嚴格落實測溫、亮碼、戴口罩等防控措施，落實「掃場所碼加電子哨兵」等要求，且進出須憑48小時內核酸檢測陰性證明。

同時，全市「非生活必需密閉場所」繼續暫停開放。各類餐飲機構堂食按50%限流開放；農集貿市場、藥房、批發市場、商場、超市等場所在嚴格落實測溫、掃碼、限流、保持1公尺間距等管控措施前提下有序開放。而進出各類公共場所及乘坐公共交通工具，須憑48小時內核酸檢測陰性證明。

通告強調，要確保全市產業鏈供應鏈安全穩定。在遵守防疫政策，嚴格落實疫情防控措施的前提下，保持正常生產經營活動。並實施「一企一策」、「一廠一案」分類差異化防疫措施，落實企業主體責任。（編輯：邱國強）1110320

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