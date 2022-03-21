NOW早報／大S打臉公開合體具俊曄！新婚夜心情無法言喻

我是廣告 請繼續往下閱讀
大S經紀人表示目前沒有召開記者會的規畫，也不清楚韓媒的消息來源，至於夫妻倆時隔20多年終於再次聚首，坦言心情肯定百感交集，無法言喻：「就跟所有相戀中的情侶、夫妻一樣，熙媛他們會好好珍惜接下來相處的時光，回歸正常的生活，該怎麼過日子就怎麼過日子，跟你我沒有兩樣。」
另外，小S昨天凌晨也親自表演一段舞蹈當作見面禮送給姊夫，她透過經紀人向《NOWnews今日新聞》透露目前還沒見到對方，看來大S非常把握與老公第一天見面的時光，渴望沉浸在只有夫妻倆單獨相處的世界。
今日天氣／週一東南部陣雨 西半部、金馬注意局部低雲霧
根據中央氣象局預報，今（21）日東半部地區的雨勢會減緩且降雨機率降低，不過仍有局部短暫陣雨，西半部雖然大多為多雲到晴的天氣，不過受鋒面接近影響，水氣略微增多，中部以北地區有零星短暫陣雨，午後南部山區也有零星短暫陣雨。
而溫度方面，今日白天西半部高溫可以來到28至32度，東半部約26、27度，至於各地早晚低溫則在19到22度。另外，金門及馬祖容易有局部霧或低雲影響能見度，夜間至清晨西半部地區也有局部霧或低雲影響能見度，提醒民眾多注意。
美元轉強、中國新冠疫情復燃 今起汽油調降0.1元
台灣中油公司宣布，自今（21）日凌晨零時起，汽油調降0.1元、柴油不調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升31.5元、95無鉛汽油每公升33.0元、98無鉛汽油每公升35.0元、超級柴油每公升29.4元。
台灣中油表示，上週受中國新冠肺炎疫情復燃引發需求擔憂、美國聯邦準備理事會（Fed）升息導致美元轉強等因素影響，導致油價下跌。上週浮動油價調整原則的調價指標7D3B週均價下跌16.58美元，新台幣兌美元匯率貶值0.158元，國內油價依公式計算跌幅為10.44%。
按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於上週參考零售價格，原應每公升各調漲2.0元及3.3元，為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收0.8元及2.0元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅，第二階段吸收50%調幅，合計後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收1.3元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收2.1元及3.3元，國內汽油價格實際每公升調降0.1元、柴油不調整。
上週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價、平穩機制運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整之2.1元及3.3元均由台灣中油吸收，累計今年至2月底止，台灣中油共吸收約16億元。實際零售價格以各營業點公告為準。
獨／遭KT控「懷孕9周害流產」 莉婭曬證據怒反擊
謝和弦與前妻Keanna的恩怨糾纏多時，Keanna日前正式宣戰謝和弦、莉婭，昨（20）日清晨則是在臉書貼出9項證據，指控是謝和弦、莉婭的高調放閃，才讓懷孕9周的她流產。對此，莉婭則是提供了法院資料反擊Keanna的說法。
Keanna在臉書發文表示，好不容易做試管順利懷孕，沒想到卻在懷孕9周時，碰上謝和弦、莉婭的高調放閃，讓她大受打擊，因此流產。針對此事，莉婭曬出Keanna寄給法院的舉證資料，強調是在2020年2月收到舉證資料中的婦科診斷書後，才清楚整件事，根本不是Keanna指控的「偷竊」。
面對Keanna的指控，莉婭也無奈表示：「不要一直造謠抹黑別人，已經2022年了，不要再來騷擾我的家庭了。」Keanna自從宣戰謝和弦、莉婭夫妻以來，不斷丟出各式各樣的證據，但雙方各說各話，事件如羅生門，究竟兩方恩怨何時能解，依舊是未知數。
UBA／連4年奪冠 王凱裕首奪MVP：對自己的肯定
政治大學二年級前鋒王凱裕昨（20）日UBA冠軍戰飆進關鍵三分球、全隊最高22分，幫助政大完成2連霸，榮獲MVP肯定，這是他自高中開始連4年奪冠，第1次拿到個人獎，「這是對自己的肯定。」
政大上半場打完領先20分，但第四節中後段卻被世新追到只差6分，王凱裕砍進關鍵三分球止血，穩住領先，他也激動地振臂慶祝。今天全場三分球12投5中，包辦全隊最高22分，外帶6籃板1抄截。
關鍵表現讓王凱裕在MVP競爭中險勝繳出10分、18助攻的游艾喆，過去兩人幫助能仁家商完成2連霸，如今「艾裕連線」來到木柵山頭也拿下2連霸，王凱裕連4年踏進小巨蛋都抱回冠軍，今手上又多一座個人獎。
不過王凱裕對個人獎項沒有太過在意，一直想要拿到的就是冠軍，如今拿下MVP他表示，「這是對自己的肯定。」更多地是稱讚好兄弟游艾喆願意分球、感謝他相信他能投進最後那顆三分球。
王凱裕表示今年的目標就是外線，平時練球完和游艾喆、林彥廷、張鎮衙等隊友都會加練三分球，教頭陳子威則稱讚王凱裕是很好的鋒線球員，人來瘋時能連進好幾顆，是隊上的「勁量電池」能量能感染隊友。
雖然又與MVP擦身而過，但游艾喆包辦110學年度3個個人獎，包含人氣王、助攻王和抄截王，全能身手早已毋庸置疑。
女客自備環保杯！店員「一開瓶蓋」瞬間嚇爆：差點沒命
為了落實環保觀念，現今許多消費者都會自備環保袋或環保杯，不過卻要注意安全問題，就有一名網友表示，他在咖啡廳上班時，遇到一位客人自備環保杯要裝飲料，他接手後一打開，瓶蓋瞬間往上炸飛，所幸沒有擊中他的臉，原來裡頭本來裝得是氣泡水，驚悚一幕也讓他嚇喊：「我真的差點被妳炸死！」
「大家都以為俄羅斯飛彈打歪打到永和！」該名網友（19）日在Dcard中貼文，以「差點被客人強制投胎」為題，表示他在咖啡廳上班，近期有客人帶著保溫杯來買飲料，麻煩他把裡頭的水先倒掉，但原PO接過杯子一轉開，瓶蓋卻瞬間炸裂，往上炸到天花板，瓶口還冒出陣陣白煙，「就像開香檳軟木塞噴飛一樣，只是把軟木塞換成不鏽鋼，然後威力再強個兩百倍」，這時客人才道歉坦承裡頭裝著氣泡水，讓他忍不住怒喊：「小姐我知道妳沒有惡意，但我真的差點被妳炸死！」
貼文一出，網友紛紛留言，「太可怕了吧飛到天花板，好有畫面」、「好危險…還好沒打到臉」、「記得曾經用喝完的可樂瓶裝牛奶帶去學校，打開的瞬間瓶蓋直接噴到天花板…震驚之餘默默裝沒事去撿」、「我還遇過杯子沒隔熱功能跟我說要裝熱水的」、「天啊太危險了，這弄到眼睛會瞎掉吧，我真的笑不出來，還好沒人受傷」、「這不是氣泡水，這是炸彈吧」、「看了有點生氣耶…懂你為什麼想打她，好險蓋子沒有打到你的臉」。
也有網友建議原PO比較安全的做法，「客人自帶保溫杯，我都請客人自己開」、「我也都叫客人自己開杯蓋」、「我都叫客人自己打開杯蓋自己保管哈哈哈」、「我都會要客人自己開杯蓋然後自己保管，各式各樣的環保杯有些還很難開，弄壞了還要賠錢」、「建議都請客人自己開瓶蓋唷，有些客人瓶蓋都鎖超緊，連自己都打不開，不然就是瓶蓋跟杯子都很噁心，誰也不想碰到這樣的杯子，所以還是請客人自己開瓶蓋 飲料做好倒進去迅速拿給客人，省時又方便」。（編輯：郭佩蓉）