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核武威脅升級？情報人士：蒲亭下令準備「核戰疏散演習」

▲自俄烏戰爭開打以來，有關蒲亭是否會使用核武的討論一直不算少。（圖／美聯社／達志影像）
▲自俄烏戰爭開打以來，有關蒲亭是否會使用核武的討論一直不算少。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-03-21 07:25:20

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）上月底曾下令，核武部隊進入「高度戒備狀態」，甚至傳出將家人送至防核地下碉堡之類的設施，引發外界對爆發核戰與否的擔憂，美國並有多位高階官員陸續警告，俄國恐祭出核武威脅。近有又有聲稱與克里姆林宮有聯繫的前任情報人士透露，蒲亭準備進行「核戰疏散演習」，讓不少俄國高層都相當震驚。

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綜合《每日郵報》等外媒報導，俄羅斯於上週末發射具有核能力的「匕首」極音速導彈，摧毀了烏克蘭一處軍事儲存設施，顯示俄國有能力進一步升級衝突。而1名自稱與克宮內部人士熟絡的前情報人士，19日在通訊軟體Telegram開設的頻道「General SVR」透露，蒲亭因攻烏行動停滯不前感到沮喪，他的精神狀態近來也引起核心圈人士高度警惕。

General SVR聲稱，有俄羅斯政界高層近日接獲總統指令，指出在不久的將來，他們都得參與核戰疏散演習，所有收到此警告的人都感到非常驚訝和擔憂，但都表達願意參與的準備。

該帳戶並提到，雖然基輔估計在戰爭期間有超過1萬7千名俄軍死亡，但真實情況遠遠超過檯面數字，而且蒲亭也越來越會對親近之人發洩怒氣，也幾乎不跟任何人深度對話，連跟子女的接觸也很有限─不僅是他已成年的女兒，也包括傳聞中他跟38歲前奧運金牌體操選手卡巴耶娃（Alina Kabaeva）所生的小孩。

報導並指出，General SVR的說法，起初都被批評說不足採信，但西方情報界近來的簡報，許多都與該頻道之前對蒲亭健康問題的說法不謀而合，也讓不少人開始關注該頻道。

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