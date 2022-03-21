吉林市封城、長春提級管控！省委書記：疫情到了決戰時刻

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除了確保民生的企業員工、參加疫情防控人員、疫情防控志願者、公安幹警等人，可以在持有證件及核酸陰性證明、掃碼、測溫的情況下離開以外，其餘人員一律不允許出入。
吉林省委書記景俊海19日晚上主持召開疫情防控調度會時強調，當前吉林省疫情防控已經到了「破釜沉舟、背水一戰」的決戰時刻，必須從嚴從緊，落實各項防疫工作，確保各項防控措施都「有序、有力、有效」推進，以最快速度實現動態清零目標。
此外，吉林省省會長春市的疫情也不容樂觀。截至3月19日24時，長春市累計報告本地新冠肺炎確診病例5339例，無症狀感染者197例。吉林省委常委、長春市委書記張志軍20日表示，當前長春市疫情防控到了「背水一戰、短兵相接」的決戰時刻，必須進一步壓緊壓實各方責任，按照國家和省委省政府部署，加快推進清倉行動。
長春市疫情防控指揮部於19日發通告，宣布在全市3天全員核酸檢測期間，對所有小區（村）和社會面實行提級管控。除疫情防控工作人員、醫護人員、保供人員、志願者、小區管理人員、物流取送人員和危重急病患者外，所有人員3日內不出封閉小區（村），對封控區居家隔離的人員，生活物資由社區和志願者幫助送貨上門；對管控區的人員由社區人員提供服務保障，居民購買物品分單元、錯時到指定地點領取。為了降低交叉感染風險，長春市商務局已於3月20日宣布，於20日12時至23日12時期間，暫停實體商超店內之零售服務。
交通部分，自3月20日0時起，長春市城區全域實施臨時性交通管制。除執行任務的特種車、醫療救治車輛、民生保障車、物資配送車、搶修救援車、應急車、殯葬車、軍警車、環衛車、以及參與疫情防控工作和緊急生產的車輛外，其他一切車輛（含電動車、非機動車）一律禁止上路通行。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。