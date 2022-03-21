絕美春夏銀雕藝展　皇室頂級餐桌盛宴義享登場

南台灣首次大規模銀雕藝展於高雄義享時尚廣場舉辦。百年丹麥皇室精品GEORG JENSEN喬治傑生，今年度「春夏銀雕藝展」特別選在全台最大形象概念店舉辦，近百件由丹麥總部空運來台的奢華銀雕藝品，許多都是全球僅此一件絕無二致的限量珍藏。其中，因應今年選在港都高雄開展，還特別從丹麥裝飾藝術博物館引進傳奇的銀藝作品「魚盤」，目前訂價430萬。18日起為期2周的貴賓鑑賞活動採預約制。
台灣喬治傑生董事總經理張正勳指出，甫於2021年底於義享時尚廣場開幕的「喬治傑生形象概念店」，是全球首間集結銀雕藝品、精緻珠寶、生活精品的全品項概念店。這次「春夏銀雕展」集結喬治傑生大師銀藝創作以及五大頂尖設計師作品，總計約百件作品，總價逾5000萬元。
現代主義大師漢寧‧古柏的經典「魚盤」藝作，是本次展覽不容錯過的鑑賞焦點。由技藝熟稔的銀匠大師耗時600小時純手工打造，運用最豐富的想像力幻化為一隻銀色海豚，以純銀延伸出完美的弧線，同時挾帶精巧的實用性功能，提供存放於內的食材絕佳保鮮及保溫效果。目前訂價430萬，隨著全球銀料短缺、原物料上漲，預計5月會調漲到500萬元。
春夏銀雕藝展匯集從品牌創立之初迄今喬治傑生大師數件經典銀雕作品，「寶石浮雕銀蛋」可見大師著名的鎚痕、氧化工藝以及獨有的寶石鑲嵌技法；「BLOSSOM木蘭花茶具組」以細節一窺新藝術運動時期盛行的痕跡；「GRAPES葡萄酒具」以華麗風格釋放大自然的純淨之美；全新年度典藏系列鉅作「銀雕香檳桶」、「魚子醬銀雕器皿」、「魚子醬銀雕匙」、以及「銀雕香檳杯」。透過豐富的展品讓貴賓們一窺品牌百年薈萃的頂級工藝，並藉由全新春夏銀雕鉅作，感受皇室風範的藝術盛宴。