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侯友宜母雞效應　藍白預估新北議員席次審慎樂觀

▲國民黨新北市黨部主委黃志雄坦承，三重、蘆洲區的局勢比較亂，林鼎超比較臨時宣布要參選，因此地方的人士蠻擔心，恐造成現任的議員壓力。（圖／記者陳志仁攝）
▲國民黨新北市黨部主委黃志雄坦承，三重、蘆洲區的局勢比較亂，林鼎超比較臨時宣布要參選，因此地方的人士蠻擔心，恐造成現任的議員壓力。（圖／記者陳志仁攝）

記者陳志仁／特稿

2022-03-21 09:38:29

2022年的地方選舉時程逼近，各政黨陸續展開領表、提名的作業，「藍、白」是否合作，也引發政壇的關注；國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，將提名37人，盼能贏得34席過半的席次，而民眾黨則預計提名11或12人，力拼在新北市議會能成立黨團為目標。

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▲國民黨現任的議員蔡明堂是否要交棒給兒子蔡政呈，這也考驗蔡明堂的政治智慧。（圖／記者陳志仁攝）
▲國民黨現任的議員蔡明堂是否要交棒給兒子蔡政呈，這也考驗蔡明堂的政治智慧。（圖／記者陳志仁攝）
地方人士認為，新北市長侯友宜的滿意度、支持度雖高，但並不代表國民黨市議員就能獲得民眾手中的選票；此外，國民黨部分的選區，極有可能因提名的策略、初選嫌隙，恐讓當選的席次不如預期，加上民眾黨新莊區、板橋區及三重蘆洲區的提名人，當選的機率很高，因此藍綠在議會獨自過半的機會不高。

黃志雄指出，N＋1（現任席次增加提1席）的選區，包括第3選區（新莊區）、第4選區（三重區、蘆洲區）及第8選區（土城區、樹林區、三峽區、鶯歌區）；不過，第3選區現任3席、提名4席，議長蔣根煌、議員蔡健堂尋求連任，黃林玲玲將棒給兒子黃聖超，及戴湘儀表態參選，可望不辦初選。

▲國民黨新人輩出，包括新北市議員黃林玲玲的兒子黃聖超，及侯家軍的呂家愷、吳訓孝都將爭取提名。（圖／記者陳志仁攝）
▲國民黨新人輩出，包括新北市議員黃林玲玲的兒子黃聖超，及侯家軍的呂家愷、吳訓孝都將爭取提名。（圖／記者陳志仁攝）
黃志雄分析，新莊、泰山、五股、林口區以往是提6席，但因新莊區單獨成為一個選區、應選7席的議員，基於政黨政治的考量，在保住既有3席的前提下，是想爭取第4席、過半的概念；此外，從票源上的分析，藍、綠在新莊區的票源相當，國民黨是很有機會再搶下1席，所以第3選區提名3＋1的席次。

黃志雄表示，第2選區（五股、泰山、林口區）應選4席，但要讓現任的蔡淑君、陳明義與宋明宗3席都連任，基本上有點難度且要很努力，尤其陳明義與宋明宗有部分的票源在新莊區；此外，民進黨雖現任只有賴秋媚1席，但提名2席，國民黨在這區的選情形勢險峻，藍、綠極有可能各取得2席的局面。

▲林鼎超投入國民黨三蘆區的初選，恐會讓選情更加的緊繃。（圖／林鼎超提供）
▲林鼎超投入國民黨三蘆區的初選，恐會讓選情更加的緊繃。（圖／林鼎超提供）
黃志雄坦承，三重、蘆洲區的局勢比較亂，林鼎超比較臨時宣布要參選，因此地方的人士蠻擔心，恐造成現任的議員壓力；藍營在三重區的盤（約10萬票源）是比蘆洲區大一倍，但蘆洲區已有黃桂蘭及無黨籍的李翁月娥（票源結構偏藍）2席，若再加上林鼎超的競選，恐會讓選情更加的緊繃。

黃志雄強調，現任的議員蔡明堂是否要交棒給兒子蔡政呈，如果蔡明堂選擇連任的話，蔡明堂直接獲得提名，就由吳訊訓孝（侯家軍）、林鼎超（韓家軍）爭取最後1席的提名；不過，如果蔡明堂選擇交棒的話，將形成吳訓孝、林鼎超及蔡政呈3搶2的局面，這也考驗蔡明堂的政治智慧，且牽動藍軍的布局。

黃志雄說，土城區、樹林區、三峽區、鶯歌區應選10席，現有洪佳君、林金結、黃永昌及江怡臻4席，評估有拚第5席的空間，目前已有呂家愷、簡皇譽表態；第9選舉區（新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區）的議員唐慧琳任內過世，包括李珮媜、蔡畹鎣、黃心華及游皓麟都積極爭取。

新北市黨部主委楊博宇評估，民眾黨預計提名11或12人，力拼在新北市議會能成立黨團為首要的；各選區將以「紅、黃、藍、綠」分類，包括板橋區的吳達偉、新莊區陳世軒、三重與蘆洲區的陳俊霖、土樹三鶯區張昭隆，及大新店區張凱鈞的當選機率很大。
 

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