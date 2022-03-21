外籍生淪學工事件頻傳　新住民立委羅美玲：檢討實習機制

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羅美玲指出，以烏干達學生事件為例，可以看出招生機制存在諸多問題，像是中州科大在招生時以各種話術畫大餅，拋出獎學金、全英文授課、企業實習機會等承諾，但實際情況卻大相徑庭，讓學生來台後有受騙的感覺，最終甚至淪為學工。由於這些招生過程多在海外，法令上有難以管控之處，因此需要透過有信譽的遊學、留學代辦「良幣逐劣幣」，減少市場上不肖的仲介業者，並加強外交部多方宣導。
除了仲介及校方的話術外，羅美玲也指出，語言隔閡造成的資訊落差是另一個導致外籍生權益受損的關鍵。剛來台的外籍生容易因語言不通而簽下不利於自己的契約，建議教育部要讓外籍生來台先修華語文一年，並進行華語文能力測驗分級，「就如僑生來台可申請師大僑生先修部，學習基本的學科與台灣文化後再分發到各大學就讀，未來外籍生也可以比照此模式，先就讀華語先修班或是通過華語文能力測驗，再分發到各大專院校就讀，以避免學生來台上課無法跟上進度或致使權益受損」。
羅美玲並進一步建議，可以頒發證書給通過華語文能力測驗等級標準者，並將此證書作為「臺灣獎學金」申請之參考標準、臺灣大專院校招收外籍學生之華語能力參考標準、「海外聯招會」中文科目採計之參考標準、求職所需的華語能力證明、僑外生留臺工作評點加分項目之一。
就外籍生打工的權益保障，羅美玲指出，現行勞動部《就業服務法》規定，外籍生每週最多可打工20小時，但教育部實習機制又規定，新南向產學合作國際專班自大二開始，每學期可排定6學分的實習課，每學分最多安排80小時的實習，等於一學期就有480小時，平均每週約26小時在工廠實習。若學校又在「同一地點」安排「打工加實習」，學生每週工作就高達40小時以上，這樣的漏洞必須來檢討。
羅美玲1月18日曾邀請教育部、外交部與勞動部就烏干達學生案件進行討論，要求部會儘早研擬出改善方式，而教育部也表示之後招生會要求外籍生必修「權益」相關課程，讓他們明白自身權益，並且告訴他們相關求助與救濟的機制。羅美玲也呼籲，必須讓外籍生完整了解實習時數規範，以及自身的勞動權益，預防類似事件一再重演。