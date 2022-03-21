「這都」購屋族堪稱最喜新厭舊！近15%都買新房子

很多購屋族喜歡買新房子，不僅可以按照自己的規劃裝潢，新房的結構安全通常也比老屋多一分保障。但你知道六都中哪一個地方的民眾最愛買新屋嗎？根據內政部不動產資訊平台最新資料顯示，2021第4季全國平均屋齡為25.2年，六都中屋齡5年內交易佔比最高的是桃園，佔21.7%，其中屋齡1年內的交易比率高達14.9%，平均購屋屋齡也以桃園最低，僅19.5年，堪稱是六都中最「喜新厭舊」的城市。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年新推案多採社區規劃，設計氣派新穎，基地夠大的話，還能規劃庭院造景，以及多樣公設，吸引年輕購屋族目光，不過礙於都會區缺乏可開發空地，加上總價考量，一般小資家庭想住輕屋齡新房，多半得往新興重劃區尋覓，而北北桃三都價格最親民、供給量最多的就是桃園，青埔高鐵特區，小檜溪，以及中路、經國等都是近年熱門重劃區。
六都中屋齡最高的是台北市，平均屋齡29.7年，台中市也高達29.2年，幾乎都逼近危老重建門檻！張旭嵐表示，台北市和台中市也是危老受理件數最多的兩大都會，在老屋重建題材發酵下，高屋齡物件市場性提升，加上老公寓華廈本身使用坪數較大，且許多物件更位居市區精華地段，除可自住享受便利機能外，未來還有「改建舊變新」的增值潛力，因此頗受買家青睞。
張旭嵐提醒，台灣氣候多雨潮濕，屋齡超過20年以上的住宅，多少都有漏水壁癌的問題，因此建議購買20年以上房屋，應留預算處理翻修管線和裝潢修繕。
家住桃園的民眾毛先生說，桃園重劃區多、新房子越蓋越滿，當地人首購或換房幾乎都先往新建案去挑，不過這幾年房價漲得太快，不少身邊的桃園人都覺得新房買不下手了，也有不少人往中古屋去找機會。
另一個特殊之處在於，六都之外的各縣市，以新竹縣平均屋齡最輕，僅17.7年！張旭嵐指出，新竹縣的房市交易高度集中於縣治竹北市，而竹北是近20年快速發展的新穎城市，全市遍布新興重劃區，房市供給可說是充滿新鮮朝氣，其中縣一、縣二、縣三和高鐵特區等四大重劃區為市場主力，加上竹北受惠竹科園區的買盤加持，客源結構年輕且購買力強，選新不選舊的態度鮮明，使新竹縣的平均買賣屋齡青春洋溢。