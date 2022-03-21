極音速飛彈俄烏戰爭登場 學者：俄軍秀實力、提振士氣
俄羅斯入侵烏克蘭，發動俄烏戰爭將近一個月，俄羅斯軍隊在近日運用「匕首」極音速飛彈摧毀烏克蘭西部一個含有飛彈和機載彈藥的大型地下軍火庫，這是極音速武器首次公開運用在戰場之上。學者認為，俄軍利用極音速武器作戰，除了有秀出俄軍實力外，更有提振部隊士氣意涵。
前雄三飛彈總工程師、中央大學企管系兼任助教張誠表示，「極音速飛彈」指時速6倍音速以上飛彈，相當速度於1秒2公里以上，同時必須搭配「乘波飛行」的飛行能力，也就是對流層與同溫層之間飛行能力，角度抓對後就能變軌飛行。
張誠表示，極音速飛彈使用高燃衝壓引擎，氣流進入引擎內不減速壓縮，難度相當高。俄羅斯目前發展出3款極音速飛彈，包括鋯石、匕首與先鋒等3款，其中匕首的射程達800公里。
中山大學亞太事務英語學程兼任助理教授林穎佑表示，俄羅斯首次動用可搭載核彈頭的匕首極音速飛彈，配合長射程難以被攔截，除了要破壞烏克蘭的補給管道外，更有警告北約與美國的意涵。
林穎佑表示，俄軍動用匕首極音速飛彈準確命中烏克蘭彈藥庫，證明俄國電子與導引技術已突破北約封鎖，烏克蘭內部也可能有不少間諜支援或是情報外洩，才能提供俄羅斯軍事資訊。過往外界認為戰事集中在烏東，俄軍首次利用極音速飛彈打擊烏克蘭西部，可能無法改變戰局，但是能夠秀出俄羅斯的軍事實力，也可以提振俄軍士氣。