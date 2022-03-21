北、高人口外流議員席次減？相關人士：數據可見原因不同
根據近日新聞報導高雄市三民區人口數下降，導致議員席次可能減少1席；不只南部，台北市人口數也持續下滑，2022年議員選舉席次包含士林北投、松山信義已確認各少1席。相關人士對此表示，細究北、高兩地人口減少原因其實並不相同，台北市除疫情影響國外滯留，仍有五成的人口外流屬國內移動，這與台北市房價過高、北北基桃交通較為方便有關。
有媒體報導，高雄市三民區人口數下降，導致議員席次可能減少1席，日前高市府回應指出，以中選會公布為主。不只南部，台北市人口數即將跌至250萬人以下，2022年議員選舉席次包含士林北投，以及松山信義皆已確認各少1席，目前累計減少2席次。
相關人士分析，自109年1月起疫情開始，因疫情因素，六都人口數皆受到明顯影響，但高雄與台北人口變化因素不盡相同。以高雄市為例，109年1月至111年2月累計共減少35,196人，其中淨遷出國外人數為人，佔比為71.15%，代表遷出人口中有七成的人屬於滯留於國外。
同一時期，台北市累計減少140,444人，淨遷出國外人數為73,140人，約佔52.1%，顯示台北市除疫情影響國外滯留，仍有五成的人口外流屬國內移動，
不具名的地方人士對此表示，對於年輕人而言，目前台北市房價過高，難以負擔，而高鐵和捷運等交通運輸，讓北北基桃一日生活圈漸成形，這都是導致台北市人口外流向其它縣市，也造成台北議員席次直接減少2席的原因。