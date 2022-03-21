COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

北、高人口外流議員席次減？相關人士：數據可見原因不同

▲高雄市近年城市景觀快速變化，在不少評比中被視為宜居城市。（圖／翻攝自陳其邁臉書）
▲高雄市近年城市景觀快速變化，在不少評比中被視為宜居城市。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-03-21 11:02:22

根據近日新聞報導高雄市三民區人口數下降，導致議員席次可能減少1席；不只南部，台北市人口數也持續下滑，2022年議員選舉席次包含士林北投、松山信義已確認各少1席。相關人士對此表示，細究北、高兩地人口減少原因其實並不相同，台北市除疫情影響國外滯留，仍有五成的人口外流屬國內移動，這與台北市房價過高、北北基桃交通較為方便有關。

我是廣告 請繼續往下閱讀
有媒體報導，高雄市三民區人口數下降，導致議員席次可能減少1席，日前高市府回應指出，以中選會公布為主。不只南部，台北市人口數即將跌至250萬人以下，2022年議員選舉席次包含士林北投，以及松山信義皆已確認各少1席，目前累計減少2席次。

相關人士分析，自109年1月起疫情開始，因疫情因素，六都人口數皆受到明顯影響，但高雄與台北人口變化因素不盡相同。以高雄市為例，109年1月至111年2月累計共減少35,196人，其中淨遷出國外人數為人，佔比為71.15%，代表遷出人口中有七成的人屬於滯留於國外。

同一時期，台北市累計減少140,444人，淨遷出國外人數為73,140人，約佔52.1%，顯示台北市除疫情影響國外滯留，仍有五成的人口外流屬國內移動，

不具名的地方人士對此表示，對於年輕人而言，目前台北市房價過高，難以負擔，而高鐵和捷運等交通運輸，讓北北基桃一日生活圈漸成形，這都是導致台北市人口外流向其它縣市，也造成台北議員席次直接減少2席的原因。

蘇貞昌視察高雄捷運黃線　宣布核定綜合規劃報告

落腳高雄　公視台語台製作中心進駐市總圖二期會館

內幕／綠屏東初選！各拉縣長級戰隊比拚　3陣營刀刀見骨

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.12%18.88%
2022-03-14-2022-03-22
盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

繼續作答
即時
推薦閱讀