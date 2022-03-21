今日廣場》孫榮富／農會法修法，是專業還是政治任命？

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先說在前頭，農會並不是公法人，蔡政府憑什麼指派所謂的專業理事？為了權力，什麼都敢做，何不修法去指派專業理事到鴻海算了。這不是民選威權？什麼才是民選威權？
試問：台灣當前全國農會有沒有改革的必要？依法，農會雖有政府政策負擔，但卻是財務自主，是人民的財產，而且近年全國農會的淨值均為正值，全國農會的資產也逾100億元，農民保險保障健全，有改革的必要嗎？還是「以改革之名，行掠奪之實」？
再者，何謂「專業理事」？農委會在質疑現在的全國農會的理事不專業嗎？試問：專業的衡量標準為何？現在全國農業的理事長、理事們多是由基層的總幹事做起，他們是最了解農民的代表。蔡政府了解農民嗎？連加入CPTPP對台灣的農民有多大的衝擊，都說不清楚甚至也不願與農民溝通，未來若指派專業理事能夠照顧農民的權益嗎？
事實上，農委會的農會法修法版本就是「政治任命」。也就是說，將來全國農會就是執政民進黨的政治工具，所謂的專業理事就是民進黨在農會的政治特工，是可以落實執政民進黨、蔡政府的政治目標的人頭。
全國農會修法並落實政治任命之後，將不再是農民的全國農會而是「一黨」的農會，在全國農會「被改革」之後，接著會不會輪到就是各級農會了？農委會的修法，究竟是「專業任命」還是「政治任命」？全台灣的民眾都在看。
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