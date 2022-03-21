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今日廣場》孫榮富／農會法修法，是專業還是政治任命？

▲農委會提出最具爭議的修法條文是「中央主管機關指派專業理事」，是否符合保障農民權益？示意圖與文章內容無關。（圖／資料照片）
▲農委會提出最具爭議的修法條文是「中央主管機關指派專業理事」，是否符合保障農民權益？示意圖與文章內容無關。（圖／資料照片）

孫榮富

2022-03-21 11:08:15

孫榮富／資深政治幕僚

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＜農會法＞開宗明義：農會以保障農民權益，提高農民知識技能，促進農業現代化，增加生產收益，改善農民生活，發展農村經濟為宗旨。現在，農委會提出的最具爭議的修法條文是「中央主管機關指派專業理事」，這符合保障農民權益嗎？這是誰的理事？究竟是「專業任命」？還是「政治任命」？

先說在前頭，農會並不是公法人，蔡政府憑什麼指派所謂的專業理事？為了權力，什麼都敢做，何不修法去指派專業理事到鴻海算了。這不是民選威權？什麼才是民選威權？

試問：台灣當前全國農會有沒有改革的必要？依法，農會雖有政府政策負擔，但卻是財務自主，是人民的財產，而且近年全國農會的淨值均為正值，全國農會的資產也逾100億元，農民保險保障健全，有改革的必要嗎？還是「以改革之名，行掠奪之實」？

再者，何謂「專業理事」？農委會在質疑現在的全國農會的理事不專業嗎？試問：專業的衡量標準為何？現在全國農業的理事長、理事們多是由基層的總幹事做起，他們是最了解農民的代表。蔡政府了解農民嗎？連加入CPTPP對台灣的農民有多大的衝擊，都說不清楚甚至也不願與農民溝通，未來若指派專業理事能夠照顧農民的權益嗎？

事實上，農委會的農會法修法版本就是「政治任命」。也就是說，將來全國農會就是執政民進黨的政治工具，所謂的專業理事就是民進黨在農會的政治特工，是可以落實執政民進黨、蔡政府的政治目標的人頭。

全國農會修法並落實政治任命之後，將不再是農民的全國農會而是「一黨」的農會，在全國農會「被改革」之後，接著會不會輪到就是各級農會了？農委會的修法，究竟是「專業任命」還是「政治任命」？全台灣的民眾都在看。


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