台鐵企工要求退回公司化草案　王國材：工會不夠瞭解

台鐵公司化預計在2024年1月掛牌，並將在23日審查《國營台鐵公司設置條例》草案，不過台鐵企業工會今（21）日再次通知會員23日赴立院陳情，要求退草案與工會協商。對此，王國材上午出席立法院交通委員會前受訪指出，工會對於草案相關內容不夠理解，預計在24日的台鐵體質改革公聽會中說明。
工會發出通知表示，現行草案存在許多缺點與陷阱，包含在乎的鐵路安全未提及，也未明定；未來行政院軍公教調薪未納入；鐵路公司自辦銓敘，資位人員身份將難認定；員工宿舍全面收回，所有員工必須全部搬出；未來公司薪資制度與福利未改善。
針對上述五項提問，王國材回應，工會談到公司化後的調薪問題，認為人員調薪沒有寫裡面，但國營公司都是比照公教人員，例如今年也是調4%不用特別記載，另外，因為職務宿舍是台灣營運相關，所以不可能回收。
在敘薪與福利部分，王國材說明，資位人員由銓敘部委託台鐵公司辦理，也就是由銓敘部要求談帖，不會影響員工權益，留原資位人員，也會調整薪資福利，不會只管從業人員。
而對於台鐵未來是否調漲票價？王國材表示，安全跟營運改革是目前的首要重點，「尤其準點方面沒有做到，就調票價，民眾沒辦法接受」，等到完成安全改革後，適當時間再反映票價。