女移工遭性騷申訴無果事件　勞動部、金門縣回應

《四方報》報導，監察院日前提出調查報告，就「印尼籍移工申訴遭性騷擾」案件糾正金門縣政府，指其輕忽申訴內容涉有仲介不當對待，未探詢移工轉換雇主原因、未依職權進行調查。勞動部回應表示，針對調查報告所提關於1955專線結案管考機制、性騷擾及性侵害相關預防機制及強化管理之配套措施、落實仲介通報責任、提升家事移工權益保障等意見，將積極檢討改進，以落實移工人身安全保障。





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勞動部表示，1955勞工諮詢申訴專線於受理移工緊急申訴案件後，均於2小時內立即以電子派案至所轄地方政府，如果有涉及人身安全疑慮的情形，並會同步以電話確認通知。為強化非上班時間的緊急案件處理程序，對於緊急案件除依現行流程辦理外，將同步發送簡訊通知地方政府緊急聯絡窗口，以加強該類型申訴案件的處理機制。





為建立移工風險案件的預防措施，勞動部也定期辦理「移工高風險關懷對象查察」專案，對於曾註記管制違規雇主所聘移工、一定期間內曾撥打1955專線緊急申訴移工，以及同一雇主遭移工多次申訴等情形，均列為有潛在風險的保護對象，已請各地方政府辦理專案查察，風險條件也將依移工的處遇狀況動態檢討調整。為提升家事類移工人身安全保護，即時提供關懷及相關權益的資訊，勞動部111年已規劃辦理家事移工電話關懷計畫，依據被看護者及家庭成員的組成、人身安全及移工工作環境等指標為基礎，以電話關懷家事移工及在臺工作狀況。





勞動部表示，現行就業服務法第40條第1項第19款已明定，仲介機構知悉外國人遭受性侵害，未在24小時內通報政府機關，可處以6萬至30萬元罰鍰，並處停業處分。又針對違法之仲介機構於當年度仲介評鑑時，於評鑑項目「違規處分」項目均以扣分計，勞動部將持續蒐集各界對於仲介評鑑制度之相關意見，並適時修正。



