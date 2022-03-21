達成110年度「零舉債」目標 陳其邁：努力拚經濟

高雄市長陳其邁上任後緊緊緊，帶領市府團隊積極招商，各產業投資高雄總額已逾新臺幣5,000億元，高雄市財政局表示，除了創造高營利事業銷售額外，市府團隊遵守財政紀律，達成110年度零舉借，結餘0.18億元；110年度初估決算情形，歲入1480.98億元實收超出預算數22.08億元，歲出1,480.80億元，較預算數撙節40.19億元。
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財政局說，去（110）年度高雄市各行業銷售額總計達5.57兆元，較109年4.52兆元增加約1.05兆元，創歷史新高，成長率23.28%居六都第一，其中農業、工業及服務業銷售額分別成長38.35%、29.95%及16.41%，亦為六都之冠。
財政局長陳勇勝則指出，高雄市累積負債高有其結構性因素，市長陳其邁上任後，嚴守財政紀律，去年度達成零舉借目標，相較108年度決算新增舉借10.37億元，109年度則為31.26億元，顯示高雄市財政已朝穩定改善方向前進。
未來高雄市在科技大廠陸續投資高雄，科技S廊帶成形帶動就業人口增加，重大交通建設如捷運岡山路竹延伸線、環狀輕軌、捷運黃線，以及捷運林園線等陸續興建完成後，將加速帶動城市經濟發展，為高雄市財政注入活水。
陳勇勝進一步表示，減債無法一步到位，鐵路地下化及捷運輕軌建設，都需要龐大經費挹注，未來持續透過積極招商引資、爭取中央建設經費補助、爭取增加中央統籌分配稅款財源、加強市有土地之活化開發等開源措施，以及加強預算審查、嚴格控管經費支出、加強財務管理節省利息支出等節流手段，持續朝健全財政努力。