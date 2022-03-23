夏天就要喝「芒果冰沙」！哈根達斯PK春陽茶事 小7獨賣
氣溫越來越高，陽光正盛的夏天就要來了，講到夏天就要喝「芒果冰沙」啊！7-ELEVEN便利商店的「CITY CAFE」，再度攜手大家最愛的哈根達斯Häagen-Dazs，推出全球限定聯名冰沙新口味，將人氣水果口味的芒果覆盆子冰淇淋，香濃馥郁的芒果搭配酸甜法式覆盆子，完美調和成「芒果覆盆子拿鐵冰沙」，3/23只在小7獨賣，同步回歸「莓好拿鐵冰沙」，每杯優惠推薦價129元。手搖飲品牌「春陽茶事」聯名人氣樂團宇宙人，推出台味十足的「宇宙芭芒柳」，混搭出你記憶裡的辦桌味。
芒果是台灣炎夏最具代表性的水果，CITY CAFE去年首度與Häagen-Dazs攜手合作，將人氣經典口味冰淇淋變成全球限定冰沙，受到熱烈迴響。今年再推出全新「芒果覆盆子拿鐵冰沙」，將香甜芒果結合酸甜覆盆子的哈根達斯冰淇淋，打造成喝得到綿密果泥與細緻果肉的冰沙，並加入CITY CAFE牛奶，清爽酸甜。
同步回歸一樣加入CITY CAFE牛奶，與Häagen-Dazs甜香草莓冰淇淋製成的「莓好拿鐵冰沙」，同樣打造酸甜口味還吃得到草莓果肉。特別設計繽紛杯裝，3/23起超過6,400家7-ELEVEN門市獨家開賣，每杯推薦價129元（原價149元）。
手搖飲品牌春陽茶事則聯名人氣樂團宇宙人，從台灣在地水果出發，選用台南盛產、完熟酸甜果香的芒果與柳橙，打造成綿密冰沙口感，再點綴紅心芭樂，以「宇宙芭芒柳」混搭出記憶裡的辦桌味！
在甜而微酸的尾韻裡，加入招牌手作翡翠凍與鮮奶優格，增添層次口感，既復古又碰撞出新食感，3/23全台春陽茶事門市發售，大杯660ml售價75元。而且宣布3/23～4/21加碼「30天全品項八折」優惠，凡至foodpanda外送平台訂購滿200元即享八折。