昌燕戰延燒　台中醫盟：莫讓谷關空氣瓶成施政污點

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根據多次民調，空污改善不力僅次於治安不佳，屢屢位居市民對盧秀燕執政不滿意項目的第2名。年底市長選舉在即，藍綠空污議題瀰漫濃厚的選戰硝煙，外界視為親綠的台灣中社、台中市醫界聯盟今（21日）也加入戰局，舉行「搶救谷關空氣大作戰」記者會。
台中市醫界聯盟理事長陳芳英說，前兩天她到台北參加醫學會活動，車到新竹後看見罕見的藍天，覺得心情大好，回程過了新竹便進入灰沈霧暗的世界，不免情緒低落，這種台中人的日常，不僅對肺部造成嚴重戕害，也不斷侵襲敏感族群的身心。
陳芳英說，空污是看不見的殺手，壞空氣裡的鉛和女性子宮肌瘤有正相關，敏感體質者從小吸不好的空氣，因過敏、氣喘導致經常性感染，連帶使身體發炎、睡不好影響腦部平衡，導致憂鬱症、躁鬱、精神官能症、學習障礙、認知障礙躁動等症狀。她看診時甚至遇過孩子質問媽媽：「這個世界是這麼的糟，資源越來越少，空氣品質越來越差，你為什麼要把我生出來？」
中興大學教授廖宜恩以肺腺癌患者現身說法，開了2次刀的他自稱幸運，親家、同事都因這病離開人世。他說中部地區吸煙率是本島地區最低、肺癌發生率卻是最高，「看到空污紅色紫爆的景象，台中人覺得怵目驚心，不知多少年輕人會像我們這樣得肺腺癌。」
廖宜恩認為，台電進行空污降載已極大化，除非台灣不怕缺電，否則一直在「中火降空污」議題打轉，而不考慮發展大眾運輸工具、工廠等其他污染源，對改善空污無濟於事。
醫師全聯會副祕書長林恒立拿出在學校宣導防治空污時，小朋友們的畫作，他指出在孩子心裡，空污是拿著鐮刀的惡魔、滿身肌肉的大力士，影響著健康與學習。他強調空氣與水不分藍綠，孩子對空污的內心陰影會跟著一輩子，看到空氣不好會勾起負面情緒。盧市長3年前上任時送谷關空氣瓶，是很好的亮點，希望她為下一代健康提出改善空品的具體對策，不要讓谷關空氣瓶變成為很大的污點。