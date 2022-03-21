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互別苗頭？民進黨北市「正國會」議員挺林佳龍選台北市長

▲屬於「正國會」派系的民進黨台北市議員陳怡君，21日上午前往民進黨北市黨部登記參選黨內初選。（圖／記者丁上程攝，2022.03.21）
▲屬於「正國會」派系的民進黨台北市議員陳怡君，21日上午前往民進黨北市黨部登記參選黨內初選。（圖／記者丁上程攝，2022.03.21）

記者丁上程／台北報導

2022-03-21 11:50:082022-03-21 11:50:39

針對2022年地方縣市議員選舉，民進黨今（21）日開放有意參選者到各地方黨部登記進行初選。其中台北市黨部部分，則由「正國會」派系的現任台北市議員陳怡君搶得頭香。陳怡君不僅現場進行填表相關作業，更交付初選保證金與參選書，成為首位完成登記程序的市議員參選人，而另名同屬正國會派系的議員江志銘，也在上午完成領表程序，兩人在面對媒體訪問時，都不約而同力挺林佳龍，也與力挺陳時中一派的市議員參選人們互別苗頭。

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陳怡君指出，民進黨內人才濟濟，不只衛福部長陳時中，交通部前部長林佳龍也是非常好的人選。「林佳龍從過去學運世代再到中央部會首長經驗，也有在直轄市台中市執政黨成績。」陳怡君指出，她認為林佳龍有最堅強的執政團隊與經驗，因此有信心林佳龍若參選台北市長，可以穩定拿下市長寶座。

江志銘則指出，台北市身為一個國際大都市，現階段人口持續下滑，在未來絕對會缺少競爭力。「所以未來領導台北市前進的，需要是個有國際宏觀視野，且對大建設有經驗的人。」江志銘說，他個人認為林佳龍過擔任過台中市長，相關行政經驗非常豐富，至於對重大建設的規劃，林佳龍也曾擔任過交通部長，相信他會是個有能力且適合擔任台北市長的人。

江志銘強調，雖然衛福部長陳時中的防疫表現備受各界肯定，且在基層的支持度也相當高，「但如果是以整個城市的規劃來說，我還是認為林佳龍是非常好的人選，希望黨中央慎重考慮。」江志銘強調，也希望黨中央能夠盡早確定人選，對於未來選戰布局絕對會有幫助，且會鼓舞基層士氣。

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