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NBA／腳傷至少休2周　柯瑞樂觀看待：我能趕上季後賽首戰

▲金州勇士球星Stephen Curry樂觀看待傷勢，認為自己能趕得上季後賽首戰。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士球星Stephen Curry樂觀看待傷勢，認為自己能趕得上季後賽首戰。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-03-21 11:59:06

勇士一哥Stephen Curry(柯瑞)日前在比賽中被塞爾提克「聰明哥」Marcus Smart壓到腳，導致左腳韌帶扭傷無限期休兵，今(21)日受訪時幫Smart緩頰不認為他是故意的，也樂觀看待自己能在季後賽開始前回歸。

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上周三比賽，Curry和Smart爭搶球時，不慎被壓傷，讓勇士主帥Steve Kerr氣得在場邊對Smart大吼大叫，Curry今為對方緩頰，「他沒有試圖傷害我，他打球有種其他人學不來的拚勁，但我不認為這是惡意或是骯髒的舉動。」

Curry經過檢查後沒有骨折或重大結構損傷，不過歸期仍未定，在例行賽還剩12場的情況下，今賽前被問到是否覺得自己能在勇士的第一場季後賽中上場，Curry說「是的，我們有足夠時間。我是一個樂觀主義者。」

不過Curry也不想倉促復出，「就我所知，對傷處附近的韌帶和下方骨頭而言，不該急於復健，那是需要休息的時候。當你重新穿上鞋子回到球場時，才不會要瘋狂處理痠痛或任何事情。」

勇士今日出戰馬刺，Curry腳上穿著防護鞋笨拙著走著，他說他正在重訓室裡盡可能保持體態，希望下周就能回到球場做一些籃球活動，但謹慎態度是必要的，預計缺席至少2周。
 

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