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美軍印太司令示警！中國已「完全軍事化」南海3座人工島

▲美軍印太司令聲稱，中國已至少將3個在南海建造的人工島完全軍事化。圖為美濟礁。（圖／美聯社／達志影像）
▲美軍印太司令聲稱，中國已至少將3個在南海建造的人工島完全軍事化。圖為美濟礁。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-03-21 12:02:31

俄烏衝突持續延燒，美國與中國在南海的角力也未見減少，美軍印太司令20日聲稱，中國已至少將其中3個在南海建造的人工島完全軍事化，對南海周邊地區以及在南海活動的其他國家構成威脅。

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綜合《衛報》、《南華早報》等外媒報導，美國印太司令部司令阿奎利諾（John C. Aquilino）20日表示，中國已在南海至少3個人工島上，分別是美濟礁（Mischief Reef）、渚碧礁（Subi Reef）和永暑礁（Fiery Cross Reef），部署了反艦和防空導彈系統、干擾設備、雷達系統、戰鬥機、飛機庫房等等，美方正觀察北京是否會繼續在其他地區建造軍事基礎設施。

阿奎利諾聲稱，北京此舉與過去曾說，不會將爭議海域的人工島改造成軍事基地一事背道而馳，認為中方是在藉此展示其軍事實力。

阿奎利諾並指出，過去20年，中國展開了自二戰以來、最大規模的軍事建設，咄咄逼人的舉動，威脅到在南海附近活動的所有國家，武器和軍事設備的積累，正給南海區域帶來不穩定因素，並大幅擴展中國自身的攻擊範圍：「他們可以在那裡升降戰鬥機、轟炸機，再加上導彈系統的所有進攻能力」。

▲中國在南海人工島上的建設狀況引發國際關注，特別是美國以及其他對南海有主權聲索的國家。圖為渚碧礁。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國在南海人工島上的建設狀況引發國際關注，特別是美國以及其他對南海有主權聲索的國家。圖為渚碧礁。（圖／美聯社／達志影像）
南海島嶼的軍事化令美國相當擔憂，認為任何在南海爭議水域飛行的軍用和民用飛機，都因此被納入中國島嶼導彈系統的射程範圍。阿奎利諾強調，美國在爭議地區的首要目標，是透過與盟友合作來促進和平穩定，避免戰爭爆發，但若威懾失敗，其次就是做好戰鬥及取勝的準備。

報導指出，過去幾十年，北京試圖通過建立人工島嶼基地，進行其對南海地區的廣泛主權聲索，對此美國的回應則是派遣軍艦頻繁穿越該地區，執行所謂的行動自由任務，儘管美國本身在南海缺少主權，但一直透過部署海軍艦艇和飛機巡邏，促進國際水道和空域的航行自由。

北京一貫反對美軍在該南海地區的任何行動，並多次重申對南沙群島及附近海域，擁有無可爭辯的主權，中國在自己的國土上開展設施建設，部署必要的國土防禦設施，是完全正常的，也是國際法認可的主權國家之正常權利。

雖然其他國家，如菲律賓、越南、馬來西亞、台灣、汶萊，也都聲稱擁有部分海域的主權，與北京頻頻齟齬，然而，阿奎利諾認為，儘管北京進行一連串侵略行動，但長期醞釀的領土衝突只宜透過和平手段解決，並以菲律賓政府在2013年，將其與中國的爭端成功提交國際仲裁一事當成很好的範例。

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