窮到沒錢買紙！斯里蘭卡3百萬學生考試遭「無限期延後」
深陷龐大財政危機的印度洋島國斯里蘭卡（Sri Lanka），今年傳出無法負荷「一帶一路」所帶來的債務面臨破產，而在當局面臨外匯存底見空的窘境同時，又碰上俄烏戰爭連帶造成全球能源價格飆高，當局財政困難下只好大量限制進口貨物，民眾不只因為油價飆漲怨聲載道，更因白紙、墨水等民生用品買不到而有超過300萬名學生的考試被無限延期。
由斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）率領的政府過去曾加入中國的「一帶一路」計畫，結果無力償還債務又碰上疫情導致資金短缺。斯里蘭卡教育局昨日宣布，原定於今（21）日開始連續一周的考試將「無限期延後」，原因在於當局已經沒有足夠的外匯可以進口紙張與墨水了。
斯里蘭卡外匯儲備即將告罄，《日經亞洲》指出，斯里蘭卡財政部為了節省外匯支出，近期祭出一份不斷更新的國內「限制進口商品」清單，包含外國進口的零食、飲料與化妝品等等，若加上去年9月起禁止的汽車、電子產品等，將近千種商品是無法順利通過斯里蘭卡海關的。
根據《衛報》報導，如今斯里蘭卡整體學生數約450萬人，此次受政府缺乏美元買紙而被迫延期的考試，預計影響300萬名學生，約有3分之2的學生因此無法順利升格到下個年級就讀，最基本的教育制度影響甚鉅。
過去，執政的拉賈帕克薩家族在中國提議的「一帶一路」計畫下拿了不少好處，中國的政經力量更是在島上深根茁壯，斯里蘭卡曾向中國商借超過60億美元（折合新台幣1678億元）的資金，卻因為建設許多華而無用的「白象工程」無法順利獲益，只能將漢班托塔港（Hambantota）抵押給中國，
此外，《彭博》也點出俄烏戰爭導致國際能源飆漲，斯里蘭卡當局也跟著宣布調漲汽柴油價格，當局13日公布的汽油價格更是從每公升177盧比一口氣提高至254盧比。物資短缺加上居高不下的能源價格使當地民眾怨聲載道。據了解，斯里蘭卡已經向國際貨幣基金（IMF）求援，而該組織亦於18日表示將開始評估方案。