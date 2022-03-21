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臺灣設計成果展巡迴樹科大　213件國際獲獎作品一賭為快

▲潮州高中學生參觀「2022臺灣設計展演巡迴成果展」。（圖／樹科大提供）
▲潮州高中學生參觀「2022臺灣設計展演巡迴成果展」。（圖／樹科大提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-03-21 12:28:35

「2022臺灣設計展演巡迴成果展」於樹德科大登場，展出110年度教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽計畫(設計戰國策)之國際獲獎作品，共213件。展覽即日起至3月31日假樹德科大視傳系D0403展出，展覽時間上午10時至下午4時，對外展出。

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▲「2022臺灣設計展演巡迴成果展」於樹德科大登場。（圖／樹科大提供）
▲「2022臺灣設計展演巡迴成果展」於樹德科大登場。（圖／樹科大提供）
視傳系系主任楊肇傅表示，本次總計展出國際獲獎作品213件，其中樹德科大視傳設計系有8件作品參展，學生設計專業不僅表現亮眼，同時體現視傳系師資陣容的設計專業能力。視傳系參展作品均為獲得德國紅點品牌暨傳達設計大獎之殊榮，包括《冰箱中的海》、《路上的字》、《洋樓》、《我們的女時代》、《漢方字》、《經絡》、《學生症》及《B1-台灣地層下陷》；指導老師有楊裕隆、邱惠琳、陳月英、及蘇志徹四位老師。

教育部設計戰國策計畫主持人林磐聳教授指出，教育部鼓勵臺灣學生參加藝術與設計類國際競賽計畫，迄今第16年，六個類別包含產品設計、視覺傳達設計、數位動畫、工藝設計、建築與景觀設計、及時尚設計；並選定全球64項國際設計競賽作為標的，得獎學生可獲得教育部獎勵金，16年來累計參與學校54所、獲獎數已達1,430件，培養許多傑出設計新秀與國際接軌。

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