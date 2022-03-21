國民黨拱柯文哲選高雄？基進：是在羞辱高雄人

今（21）日聯合報發表民調指出，台北市長柯文哲施政表現滿意度為六都最末，在評比項目中有四項墊底，包含地方經濟發展、改善交通、維護市容和環境品質、長照資源與服務，台灣基進鳳山區市議員參選人李雨蓁、左營楠梓市議員參選人陳子瑜則痛批，柯文哲滿意度墊底，國民黨卻屢談藍白合，拱柯文哲選高雄市長，根本是在羞辱高雄人。
陳子瑜則說，柯文哲會成為六都最後一名，有四項理由，包含「留不住人才」從第一任期以來，柯市府接連出走許多有能之士，例如簡余晏、蘇麗瓊、許立民等；「團隊沒人和」從日前四叉貓事件可看出，柯文哲不管是北市府還是民眾黨，內鬥內行、外鬥外行，精神都放在打擊自己人；「缺乏大格局」柯文哲動輒批評高雄、跟基隆吵捷運、與中央鬧防疫，固然博取一時聲量，但也暴露出沒有一個全國性領導人該有的格局與眼界；「眼高手低疏於自省」，柯文哲「表面自我檢討，實際非我的錯」的個性早可說是要為民調墊底負起最大的責任。
李雨蓁認為，柯文哲的施政表現奇差，國民黨邱于軒、王鴻薇卻頻頻主張「藍白合」，拱柯文哲選高雄市長，李雨蓁指出，當年邱于軒也是力拱拿下六都最後一名的韓國瑜，高雄人已經靠自己的力量結束惡夢，如今邱于軒又想找一個墊底柯文哲，令人懷疑是恨高雄入骨，寧願吃柯P豆腐，也要羞辱高雄人。