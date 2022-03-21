外籍看護大缺工　立委張育美提3大訴求減輕家庭負擔

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張育美指出，由於目前國內移工來源國，只仰賴越南、泰國、菲律賓和印尼等4國，勢必容易因單一國家疫情波動或移工政策改變，而受嚴重衝擊。再者，囿於現階段移工入境時，只能由雇主自行尋覓防疫旅館作為檢疫處所；對於照顧家庭而言，不僅需一間間詢問旅館空房，甚至受限於經濟狀況，在承擔照顧壓力的同時，仍要耗費相當時間與精力考量旅館房價。目前勞動部針對社福雇主提供防疫旅館補貼，補助每日一半的住宿費用，但最高不超過每人每日1250元。
她向勞動部具體提出提出3項訴求：積極開拓移工來源穩定勞動力供給、協助媒合家庭照顧者找尋防疫旅館，以及提高外籍家庭看護工檢疫住宿補助，盼藉由充實社福移工來源、彌補弱勢家庭困境，降低疫情所生看護人力缺口，對照顧家庭正造成的影響，並切實分擔照顧者所承受的沉重壓力。
對此，勞動部長表示，目前正在洽談1個新移工來源國，為新南向國家，預計疫情趨緩後，將可達成合作事宜。此外，為減輕失能者家庭負擔，勞動部也允諾，如失能者家庭尋找檢疫處所時遭遇困難，撥打1955專線即可獲得專案協助，加速照顧者家庭媒合防疫旅館床位。同時，也會尋求財源，減輕弱勢照顧家庭所需負擔的移工檢疫費用。