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壽險金控可多發現金股利？黃天牧開條件　先檢視2大指標

▲對於壽險金控可否多發現金股利？金管會主委黃天牧開條件。（圖／NOWnews資料照）
▲對於壽險金控可否多發現金股利？金管會主委黃天牧開條件。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真/台北報導

2022-03-21 12:43:30

壽險金控去 (2021) 年獲利佳，外界也關注是否有機會反映在股利政策上，多發一點現金股利？金管會主委黃天牧今（21）日表示，保險局會檢視壽險業的財務狀況及接軌IFRS 17的進度，會看這兩大指標，接軌充足者可多發現金股利是合理的，金管會會適度讓業者反映在股利政策上。

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國內15家上市櫃金控去年自結稅後獲利高達5806.25億元，創下歷史新高，其中5大壽險金控包括國泰金、富邦金、中信金、新光金及開發金合計稅後獲利就近4000億元，主要多來自壽險子公司獲利創新高，而5家壽險金控下的壽險子公司合計去年稅後就賺2791億元，若能上繳現金股利給母公司，5家金控即可提高現金股利發放率。

黃天牧今日赴立法院財委會專題報告及備質詢，他受訪時談到，壽險業發放現金股利須先由保險局檢視準備金是否提列充足、是否有出售未到期債券等，最後核定可發出的現金股利。

黃天牧說，以往保險業發放現金股利，保險局都有一個公式，2021年金融業獲利佳，尤其有壽險的金控都不錯，在現金股利發放上，保險局會就各金控個別考量，並不會因今年資本市場波動，更嚴格要求保留帳上的問題，而是看各家壽險公司的財務體質與接軌IFRS 17的進度接軌進度。不過，黃天牧也強調，金融業去年獲利極佳，應該會適度讓業者有所反映，所以會有一個合理的安排。

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