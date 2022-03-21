高雄零舉債　各行業銷售成長率六都第一

高雄市長陳其邁今(21)日在施政報告與質詢時就防疫，經濟團型，交通建設，空汙改善等施政向作報告，陳其邁表示，高市府初估去年度決算將達成收支平衡且結餘0.18億元，實現「零舉債」目標，營利事業銷售額110年創歷史新高，各業各業別銷售總額從4.52兆增加到5.57兆，增加1.05兆元，成長率23.28%，六都第一。
陳其邁自109年8月上任後嚴守財政紀律，帶領市府團隊積極招商，各產業投資高雄總額已逾新臺幣(下同)5,000億元，去(110)年度高雄市各行業銷售額總計達5.57兆元，較109年4.52兆元增加約1.05兆元，為縣市合併以來首度突破5.5兆元，創歷史新高，成長率23.28%居六都第一，其中農業、工業及服務業銷售額分別成長38.35%、29.95%及16.41%，均為六都之冠。
陳其邁表示，高市府一方面在去年因為拚經濟的努力，所以我們統籌分配款稅收有增加，大概增加20億左右預算挹注到收入，歲入部份增加大概20億元，歲出撙節開支減少40億元，這樣來回，就把原來預算62億元補足，所以去年達到零舉債目標。
陳其邁也指出，在疫後振興分，高市府也結合中央5倍券推出「高雄券」，其中百貨業績兩位數成長、餐飲成長2至5成，「八大券」累計在高雄消費額度已超過1億元，全國佔比超過10%；「商圈夜市券」帶動商家攤商平均成長二至三成。 百貨業成長率9.24%；產業逆勢成長為六都之冠，另住宿業成長率9.96%，為六都第二。