獨／屏東激戰！綠營民調：周春米32.3%領先、莊瑞雄28.3%
屏東縣長民進黨內初選競爭激烈，黨籍立委周春米、莊瑞雄與鍾佳濱皆力拚代表民進投入大選的資格。根據最新綠營民調顯示，若與國民黨可能人選情況、東港安泰醫院院長蘇清泉對比情況下，周春米以32.3%暫居第一，領先莊瑞雄的28.3%、鍾佳濱21.1%；若是政黨對比，三人皆大幅領先國民黨可能對手蘇清泉，且周春米同樣暫居第一，鍾佳濱與莊瑞雄分居二、三。
屏東縣長潘孟安兩屆即將任滿，無法再競選連任，周春米、莊瑞雄及鍾佳濱皆已完成黨內初選登記，盼能接棒延續民進黨在屏東的執政，三人更分別有現任縣長潘孟安、前縣長蘇嘉全、曹啟鴻支持，選情激烈。民進黨選對會已公布初選時程，確定將於4月6日至4月8日進行電話民調作業。
根據最新一份最新綠營民調顯示，在黨內互比部分，周春米以32.3%取得領先，位居第一，其次為莊瑞雄28.3%、鍾佳濱則是21.1%暫時落後。
政黨對比部分，若國民黨推出蘇清泉參選，周春米以55.4%大幅領先蘇清泉的16.1%、鍾佳濱則以53.1%領先蘇清泉的19.9%、莊瑞雄49.7%領先蘇清泉的16.3%。
此次民調的調查時間為3月13至3月16日，以分層隨機抽樣法，調查屏東縣各鄉鎮市20歲以上民眾，完成樣本數1518筆。