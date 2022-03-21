腳扭傷拄枴杖、舞獅團助陣 民進黨北市議員登記各出奇招
2022年地方縣市議員選戰在即，根據民進黨中央公布的初選規範，今（21）日上午開放欲參選直轄市六都市議員的黨內人士，前往所屬市黨部登記投入初選。而北市黨部今日上午也相當熱鬧，不僅同個質詢組的現任市議員王閔生、吳沛憶、許家蓓、陳慈慧等人一同領表外，議員陳怡君也帶了兩隻粉紅色的舞獅到場；至於新人參選的何孟樺，則是因為日前掃街時腳扭傷，因而拄著枴杖前來領表。
以新人之姿投入內湖南港區議員選戰的何孟樺，今日上午拄著枴杖來到民進黨北市黨部，她表示上週六在市場掃街時，一邊要接電話，一邊未注意地上有坑洞，導致腳不慎踩空扭傷。「原本以為沒怎樣，結果跑完行程去診所看醫生，才被告知需要去掛急診。」何孟樺說，後來經過檢查後才發現只是扭傷而已，因此把腳進行初步固定，然後暫時用枴杖走路。
至於中山大同區現任議員陳怡君，則是帶了兩隻粉紅色的舞獅一同登記參選。「這是我選區內的宗教團體帶給我的祝福，當然也希望能為自己奪得好彩頭，並且為台灣祈福。」陳怡君說，因為台灣過去從疫情到現在，無論是健康安全還是經濟都受到很大的影響，因希望祥獅獻瑞可以為全台民眾帶來一個祈福的象徵。
而同樣以新人之姿參選大安文山區議員的陳聖文，也選在今日前來市黨部領表。由於過去陳聖文因為在大安文山大張旗鼓租用看板，高調行徑引發各界討論，不過領表時則相對低調許多。只見陳聖文一人低調排在何孟樺之後，不僅沒有任何競選手板，更無任何助理陪同，與之前帶給外界的高調印象似乎有些落差。