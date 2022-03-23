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一蘭拉麵「超佛隱藏版」服務升級！12歲以下兒童通通免費

▲一蘭拉麵APP會員限定免費招待兒童拉麵的「超佛隱藏版」服務大升級，官方宣佈將從4/1起，擴大納入0～12歲都是「兒童拉麵」的服務對象。（圖／翻攝自一蘭拉麵FB）
▲一蘭拉麵APP會員限定免費招待兒童拉麵的「超佛隱藏版」服務大升級，官方宣佈將從4/1起，擴大納入0～12歲都是「兒童拉麵」的服務對象。（圖／翻攝自一蘭拉麵FB）

記者蕭涵云/台北報導

2022-03-23 10:02:06

深受國人喜愛的一蘭拉麵，是日本正宗天然豚骨湯拉麵專門店，進入台灣市場落腳信義商圈後，曾創下超過300多小時不間斷的排隊人潮紀錄，去年底在台中新開幕分店同樣造成排隊炫風。可以按照自己喜歡的口味做湯頭濃淡、麵條軟硬等客製調整，獨特的赤紅秘製醬汁更是許多饕客的心頭好，鐵粉每次造訪一定都會吃到碗底朝天、把湯喝到一滴不剩。一蘭拉麵會員限定免費招待兒童拉麵的「超佛隱藏版」服務大升級，官方宣佈將從4/1起，擴大納入0～12歲都是「兒童拉麵」的服務對象，對許多小家庭來說是一大福音。

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▲一蘭拉麵希望家長和孩童都能在最佳賞味時刻品嚐拉麵美味，因此推出「兒童拉麵」隱藏版服務。（圖／翻攝自一蘭拉麵FB）
▲一蘭拉麵希望家長和孩童都能在最佳賞味時刻品嚐拉麵美味，因此推出「兒童拉麵」隱藏版服務。（圖／翻攝自一蘭拉麵FB）
有感於許多家庭造訪一蘭拉麵用餐時，家長總要忙著為孩童分食拉麵，不能在最佳時機品嚐到拉麵美味，讓堅守品質的業者深感可惜，因此便自2020年6月引進在日本也引起騷動的「兒童拉麵」服務。

▲只要註冊成為一蘭拉麵台灣官方APP會員，就能擁有麵霸會員獨享的「兒童拉麵」服務。（圖／翻攝自一蘭拉麵APP）
▲只要註冊成為一蘭拉麵台灣官方APP會員，就能擁有麵霸會員獨享的「兒童拉麵」服務。（圖／翻攝自一蘭拉麵APP）
限定針對台灣官方APP推出麵霸會員獨享的「兒童拉麵」，只要註冊成為一蘭拉麵台灣官方APP會員，便能每日於系統內獲得自動派發的2張兒童拉麵招待券，到店用餐的APP會員大人只需消費1碗天然豚骨湯拉麵，每位大人最多可攜帶2名孩童，出示生日證明後各自兌換1碗「兒童拉麵」，招待6歲以下兒童免費吃一蘭拉麵。

▲於官方APP內也有詳細兌換「兒童拉麵」的說明。（圖／翻攝自一蘭拉麵APP）
▲於官方APP內也有詳細兌換「兒童拉麵」的說明。（圖／翻攝自一蘭拉麵APP）
如今免費招待兒童拉麵的「隱藏版」服務大升級，官方已宣佈從4/1起，擴大納入0～12歲都是「兒童拉麵」的服務對象。官方更大方提醒，兒童拉麵兌換券為系統每日自動發送2張，僅限每位孩童當日兌換1碗；若當日未使用，也不用擔心，隔日系統也還是會繼續發送，根本超佛心。

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