Tag人物／水晶蝦身價破五位數 受邀出國比賽得世界冠軍

「我那時候第一眼看到的是紅白蝦」、「牠身上的紅色跟白色的那種對比，我覺得是在其他生物上面找不到的」，7年級生水晶蝦達人王君懿養殖水晶蝦長達10年的時間，他所培育的水晶蝦紅到國外，不僅受邀到新加坡、杜拜等地參展，更在水晶蝦大賽中贏得總冠軍，一隻不到3公分的水晶蝦價值超過5位數，得來不易的成果是上天賦予他熱愛觀察、勇於挑戰的個性所賜。

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▲ 從國小四年級開始，王君懿一拿到零用錢就會往水族館跑。（圖／記者林天佑拍攝）

國小開始沈迷於水族箱 樂於嘗試挑戰突破困難

從國小四年級開始，王君懿一拿到零用錢就會往水族館跑，自己買個魚缸開始養魚，但是幾乎養什麼就死什麼，雖然在養魚的路上充滿挫折感，但是王君懿依然憑藉著不屈不饒的精神屢敗屢試，當他第一眼看到水晶蝦時，就被水晶蝦鮮豔的紅白配色給吸引，水晶蝦的養殖門檻非常高，加上當時可以參考的資料非常少，王君懿只能在每次失敗的過程中找出變因突破，他統整自己養殖下來的經驗，大概會有以下幾個關卡，第一是買的蝦子要能存活長大，第二是長大的成蝦要會生小蝦，第三階段是小蝦也要能存活、第四個階段就是要從小蝦中挑出最優良的品種，每個階段都是王君懿付出時間與心血所得到的經驗。

▲ 當王君懿第一眼看到水晶蝦時，就被水晶蝦鮮豔的紅白配色給吸引。（圖／記者林天佑拍攝）

撐過創業初期低潮 培育世界冠軍水晶蝦

王君懿大學還沒畢業，就已經開始養殖水晶蝦賺取零用錢，他表示當時養殖水晶蝦的技術，已經可以達到育成率兩到三成，而王君懿認為若是可以提高育成率那麼將水晶蝦當作事業應該是沒有問題，因此他決定在退伍後投入 20 萬的資金創業，即使憑藉著對水晶蝦的喜愛以及水族的熱情，王君懿在創業初期也跟一般的創業者一樣，有過經驗不足所產生的損失，那時工作室擺滿蝦缸，卻因為門窗沒有緊閉，導致社區預防登革熱的消毒水，進入了工作室的房間，劇烈的毒性讓他在一天內損失 2 、 30 缸的蝦子，也曾因為停電造成冷氣機無法運作，使得對溫度特別敏感的水晶蝦大量熱死，這些損失累計下來有上百萬元，但王君懿並沒有氣餒，遇到問題就解決問題，他將水晶蝦的培育室改到建築物的正中央沒有對外窗，減少外在因素的干擾，即使冷氣機突然停擺也能暫緩溫度上升的時間減少損失，再來就是預留後備的冷氣機，幾番堅持下來王君懿越挫越勇，終於讓他熬到了臺灣第一次的水晶蝦經濟奇蹟。

水晶蝦最早是從日本繁殖出來，後來因為價格不錯而被引進到臺灣，當時的物種只有紅白蝦跟黑白蝦，大約在 2009 年時，臺灣成功培育出全黑的水晶蝦物種「黑金剛水晶蝦」，當時「黑金剛」在國外參展時，甚至讓日本玩家為之驚艷，紛紛來臺灣購買，當時的黑金剛水晶蝦剛出生，不論品質一隻蝦的價錢就是臺幣 3000 元起跳，只要一個月能培育出 2-3 隻，就能幫自己加薪 10000 元，所以吸引了大批的上班族斜槓，大家一窩蜂的養殖，最後造成水晶蝦的價格大量崩跌，許多業餘養殖者出清倒貨，水晶蝦變得不再保值，王君懿看著水晶蝦的熱潮大起大落，不想與市場的削價競爭，他帶著自己養殖的水晶蝦前往國外參賽兼參展，通過重重的考驗，拿到世界總冠軍，王君懿選擇每一步踏實走穩，因為熱潮會過去，經過時間的淬鍊留下來的，就是不會被淘汰的經典。

▲ 大約在 2009 年時，臺灣成功培育出全黑的水晶蝦物種「黑金剛水晶蝦」，當時的黑金剛水晶蝦剛出生，不論品質一隻蝦的價錢就是臺幣 3000 元起跳。（圖／記者林天佑拍攝）

從水族造景培養興趣 觀察力成為創業契機

在王君懿的展示廳裡，除了水晶蝦，還有非常吸睛的魚缸造景，就讀於藝術創作學系的王君懿，除了喜歡畫畫，更喜歡將不同的色彩、材料在水族缸裡進行搭配，原因是他參展時發現，利用造景與水晶蝦的搭配吸睛度會提升，看著水晶蝦在水族缸的水草中載浮載沉，彷彿讓人暫時忘卻了現實中的煩惱，王君懿自嘲自己像是九型人格中的第五型人格「觀察者」，喜歡觀察和思考，這個特質讓他得以專研在自己喜歡的水族世界，王君懿將水族造景與水晶蝦的養殖結合，鎖定客製化的市場，為玩家打造合適的水晶蝦養殖空間，一手包辦設備、造景、養殖水晶蝦的服務。

▲ 就讀於藝術創作學系的王君懿，除了喜歡畫畫，更喜歡將不同的色彩、材料在水族缸裡進行搭配。（圖／記者林天佑拍攝）

囊括了國際大賽的冠軍獎盃，王君懿笑說到現在水晶蝦仍會給他不同的驚喜，他舉例像是「基因弱化」這一塊，意思是說即使把兩隻很完美的蝦配在一起，牠生出來的蝦子不一定是完美的，反而有一些缺點在的蝦再配出來的蝦子，有時可以配出令人驚艷的蝦種，「其實有時候我們把事情追求到過分完美的時候，或者是說我們認為 1 加 1 要等於 2 的時候，但是大自然會告訴你說，它（大自然）還是比你厲害 」，王君懿說即便他研究水晶蝦已經超過十年的時間，水晶蝦還是持續不斷地教會他許多新的東西。

▲ 王君懿即使研究了水晶蝦有十年之久，到現在水晶蝦仍不斷給他的驚喜。（圖／記者林天佑拍攝）

【 #Tag 人物小檔案】

姓名：王君懿

經歷：五九精品水族負責人

獲獎肯定：

2016 AQUARAMA 水晶蝦大賽 紅白水晶蝦虎 V 組 - 冠軍

2015 首屆亞洲杯水晶蝦大賽 新蝦類全場 - 總冠軍

2015 新加坡 AQUARAMA 水晶蝦大賽 - 總冠軍

地址：桃園市平鎮區振興西路 15 號