李坤城放棄連任拚立委　李余典：現階段只想做好議員本分

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李坤城強調，不管天哥是否有這樣的想法（想選立委就不要競選議員的連任），其實他的內心早就有這樣決定，也避免讓外界認為「剛選完議員又要選立委」的不良觀感，這不僅尊重選民，也讓他對外更有說服力參選立委；同時謝謝立天哥及三重蘆洲區議員的支持與鼓勵，他就下定決心勇往直前。
李坤城認為，對選民的承諾相當重要，不應該吃碗內看碗外，才更有參選的正當性與說服力；此外，不推派接班人的方式，全力輔選黨提名的議員，才不會造成現任議員的衝突與緊張，創造一個良性的循環與互動外，年底的議員選舉他幫大家輔選，未來的立委選舉也希望大家幫拉票，展現民進黨團結的氣勢。
莫忘初心、全力以赴，實現心中理想的政治！李坤城說，他從2010年參選議員，當時正經歷民進黨從谷底爬起、2014年的太陽花學運，與人民站在一起「抗中保台」、2018年雖遭逢韓流逆襲，但他與民進黨一起突破重圍；2022年雖選擇不同的位置，但一樣會在民主的隊伍中，與大家一起迎接更大的挑戰。
民進黨蘇系的新北市議員李余典回應，他並沒有接獲開會的邀請，不過民主的社會，任何人的決定與選擇，大家都應該予以尊重與祝福；此外，現階段他只想做好議員的職責與本分，同時努力爭取選民的認同外，年底也會來拚議員的連任，希望鄉親繼續的力挺他。