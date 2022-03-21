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李坤城放棄連任拚立委　李余典：現階段只想做好議員本分

▲新北市議員李坤城宣布放棄連任議員的記者會，由爭取民進黨（板橋區）新北市議員提名的山田摩衣主持。（圖／記者陳志仁攝，2022.03.21）
▲新北市議員李坤城宣布放棄連任議員的記者會，由爭取民進黨（板橋區）新北市議員提名的山田摩衣主持。（圖／記者陳志仁攝，2022.03.21）

記者陳志仁／新北報導

2022-03-21 13:39:53

三連霸的新北市議員李坤城今（21）日在新北市議會舉行記者會，宣布放棄連任且也不推派接班人，努力準備2024年的立委選舉，盼創造一個良性的循環與互動；李坤城指出，年底的議員選舉，他會盡力輔選三蘆區黨提名的6席議員，未來立委選舉也希望大家幫他。

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▲新北市議員李坤城（中）說，今日的記者會並沒有特別邀政治人物過來，通通都是支持他的市民朋友。（圖／記者陳志仁攝，2022.03.21）
▲新北市議員李坤城（中）說，今日的記者會並沒有特別邀政治人物過來，通通都是支持他的市民朋友。（圖／記者陳志仁攝，2022.03.21）
李坤城表示，立委余天對於守住三重這席的立委很有使命感，上週邀陳啟能、李倩萍、彭佳芸及他四位現任的議員，大家開誠布公的一起討論；天哥（余天）並提議想選立委的人就不要競選議員，在場只有他明確的表態準備選立委，且不會登記議員的連任、不推派接班人，其他3人都表態繼續選議員。

李坤城強調，不管天哥是否有這樣的想法（想選立委就不要競選議員的連任），其實他的內心早就有這樣決定，也避免讓外界認為「剛選完議員又要選立委」的不良觀感，這不僅尊重選民，也讓他對外更有說服力參選立委；同時謝謝立天哥及三重蘆洲區議員的支持與鼓勵，他就下定決心勇往直前。

李坤城認為，對選民的承諾相當重要，不應該吃碗內看碗外，才更有參選的正當性與說服力；此外，不推派接班人的方式，全力輔選黨提名的議員，才不會造成現任議員的衝突與緊張，創造一個良性的循環與互動外，年底的議員選舉他幫大家輔選，未來的立委選舉也希望大家幫拉票，展現民進黨團結的氣勢。

莫忘初心、全力以赴，實現心中理想的政治！李坤城說，他從2010年參選議員，當時正經歷民進黨從谷底爬起、2014年的太陽花學運，與人民站在一起「抗中保台」、2018年雖遭逢韓流逆襲，但他與民進黨一起突破重圍；2022年雖選擇不同的位置，但一樣會在民主的隊伍中，與大家一起迎接更大的挑戰。

▲民進黨蘇系的新北市議員李余典回應，任何人的決定與選擇，都應該予以尊重與祝福；現階段他只想做好議員的本分，努力拚連任。（圖／記者陳志仁攝）
▲民進黨蘇系的新北市議員李余典回應，任何人的決定與選擇，都應該予以尊重與祝福；現階段他只想做好議員的本分，努力拚連任。（圖／記者陳志仁攝）
民進黨蘇系的新北市議員李余典回應，他並沒有接獲開會的邀請，不過民主的社會，任何人的決定與選擇，大家都應該予以尊重與祝福；此外，現階段他只想做好議員的職責與本分，同時努力爭取選民的認同外，年底也會來拚議員的連任，希望鄉親繼續的力挺他。
 

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