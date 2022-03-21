中職／打造台版「地鐵大戰」　新莊站成富邦悍將基地

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再到球員休息室，球員席等，以及球迷合影留念的視覺牆，都顯示出在地的精神。
今日記者會上由富邦悍將總教練丘昌榮領銜，隊長林哲瑄帶領副隊長張進德、陳鴻文與球員申皓瑋、曾峻岳共同出席，揭曉「富邦悍將主題捷運站」的5大亮點，包括「富邦悍將主題捷運站主視覺」、「藍色廊道」、「悍將球員休息室」、「主場投手丘及打擊區」和「候車座椅區」，同時在捷運站公布結合「WE WILL」口號搭配丘總及球員的悍將年度主視覺。
球迷朋友搭乘台北捷運新蘆線在新莊站下車後，映入眼簾就是悍將專屬設計的「候車座椅區」，新莊站所有的候車座椅皆改成球場內的球員席長板凳設計，搭配擬真的草皮佈置，直接感受到球場氛圍；搭乘手扶梯上樓後則為「悍將球員休息室」、「主場投手丘及打擊區」區域，將悍將球員休息室搬到捷運站中，展示悍將球衣、球棒、頭盔等備戰物品，還有新莊球場投手丘和打擊區的佈景，讓球迷可以近距離拍照打卡，模擬站上新莊棒球場投手丘的英姿！
「藍色廊道」與「富邦悍將主題捷運站主視覺」則是指引球迷們往悍將城堡方向的最佳導航！區域以悍將代表色藍色為主元素，融合新北知名景點，並結合球員動態圖像在其中，展現新北市與富邦悍將的活力，同時階梯上「BASEBALL FOR LIFE」標語與新北市、台北捷運公司Logo，將棒球帶入生活中，也歡迎悍將家人及球迷們前往新莊棒球場同樂。