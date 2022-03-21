那瑪夏打造賞櫻、觀螢、啖蜜勝地 企業捐贈吉野櫻造林
高雄那瑪夏賞螢季已正式開跑，那瑪夏螢火蟲種類繁多、擁有多元豐富的文化生態，是美麗的原鄉部落。為守護環境永續，由企業攜手那瑪夏區公所舉辦「扶輪聚愛，植享家護樹，造林那瑪夏」植樹捐贈公益活動，在那瑪夏區吉巴谷櫻花公園，種下600棵吉野櫻。
活動由國際扶輪3510地區高科大扶輪社、華洲營造、Bonnie House植享家公司、中華國際自然療法暨養生健康促進學會及那瑪夏區公所共同主辦。出席的企業家們表示，明年將持續贊助那瑪夏區種植櫻花，讓那瑪夏從每年1月起有櫻花可賞、3月~5月接續熱門的螢火蟲季，白天賞櫻、晚上觀螢，5月份起更可品嚐全台最早上市的水蜜桃，希望帶動那瑪夏的觀光及農特產業，翻轉那瑪夏。
「扶輪聚愛，植享家護樹，造林那瑪夏」植樹捐贈公益活動發起人Bonnie House品牌總監張月園（YOYO老師）表示，一場那瑪夏山谷翻車意外，卻因樹木擁護了7條生命，開啟與那瑪夏土地的緣分及連結。張月園說，懷著感恩及對大自然、對這塊土地的敬畏之心，選在世界森林週3月19日這天，舉辦植樹及捐贈公益活動。
那瑪夏區長孔賢傑表示，感謝深具善心的企業們對那瑪夏的關愛，特別找了這塊視野寬闊、面對寬廣的楠梓仙溪河谷的吉巴古，開發為櫻花公園，並取名為「那瑪夏吉巴谷櫻花公園」。區公所也安排卡那卡那富族耆老於現場舉行傳統祈福儀式，對在場數百位出席貴賓們及吉巴谷櫻花公園祈福，希望生態資源豐富的那瑪夏能成為南部重要的「賞櫻」景點，加上全台知名的「螢火蟲季」，能為那瑪夏區挹注更多觀光資源。
張月園說，這是一場沒有盡頭的公益之路，來自澳洲的Bonnie House澳洲母公司也允諾投入跨國連線響應植樹計畫，2022年起從台灣開始，將種下10萬棵樹來守護地球生態環境，推廣種植當地原生樹種，維持森林覆蓋率抵銷碳排放，打造減碳綠色生活。