巷仔內／降低戰損　俄軍調整入侵烏克蘭戰鬥模式

我是廣告 請繼續往下閱讀
俄軍19日利用戰機發射匕首極音速飛彈，攻擊烏克蘭西部的軍火庫，透過極音速武器攻擊，除代表烏軍始終無法取得中高空的制空權之外，也代表俄軍未來可以減少低空的對地密集支援，降低攻擊機與直升機對地攻擊時遭到刺針飛彈擊落機率。
烏克蘭軍方宣稱開戰至今擊落100架俄軍直升機，主要是遭到單兵攜帶的刺針飛彈毒手。為避免入侵阿富汗惡夢重演，俄軍也隨之因應調整攻擊戰術，俄羅斯日前國防部公佈一架Ka-52攻擊直升機在7000公尺成功擊毀烏克蘭戰車。一般來說，7000公尺已經超越直升機升限5000公尺，也超越刺針飛彈4800公尺的射程，除了顯示Ka-52攻擊直升機的優異性能外，也證明俄軍不斷改變攻擊戰術，試圖降低戰損。
但是並非每款直升機都像Ka-52攻擊直升機擁有傲人的爬升能力，俄軍攻擊直升機改以低飛方式前進，在攻擊前快速爬升，同時發射熱焰彈和火箭彈，隨後快速左轉返航。雖然以爬升方式發射無導引火箭彈，優點是可以增加射程，但缺點是準確度會大幅下降，且因射程拉長會降低尾速，反而未爆彈機率也會提升，但不失為降低刺針飛彈威脅的手段之一。
俄烏戰爭持續之際，俄羅斯首度動用極音速武器上陣，更演變出多種迴避刺針飛彈的戰術動作，顯見俄軍研擬出多種降低戰場人員、武器損失的戰術。
未來共軍犯台，國軍可能同樣缺乏制空權與重裝備，同時面臨共軍直升機與攻擊機的密接對地攻擊威脅，烏克蘭軍隊如何擬出應變之道，更是值得我方觀察的方向。