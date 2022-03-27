年過40仍未嫁！日公主與母親失和　代父職做「皇室榜樣」

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彬子在大學時期在日本皇室貴族御用的學習院大學主修歷史，與德仁研讀相同科目。大學畢業之後，彬子於2004年隻身前往英國留學，並在牛津大學主修日本美術史。彬子認真攻讀學位，埋頭進行學問研究，在女性皇室成員中可說是相當罕見，彬子也在6年後順利取得牛津大學博士學位，成為日本史上第一位取得海外博士學位的女性皇室成員。
彬子做為最年長的未婚女性皇族，可說是皇室的「榜樣」，不過彬子雖然飽讀詩書，但感情路卻是十分坎坷。過去曾有傳言指出，彬子與在英國留學期間，曾與一名同樣擔任研究員的男性交往，在京都以及英國都有人看到2人肩並肩出行的樣子，彬子與該名男性於公於私都是互相能依靠的對象，甚至已經論及婚嫁。
但最後2人感情仍舊破局，該名男性與另外一名女性結婚，並且徹底消失在彬子的生活當中。為了治癒情傷，彬子也全身心投入事業以及研究當中，幾年來致力於「心遊舍」的活動當中。
外界認為，彬子對於婚事並不積極的原因，除了尚未遇到能夠託付終身的人之外，另一方面是因為，彬子有著保護三笠宮家族的強烈願望。做為場女，代替亡父支撐著整個家族。
彬子的父親三笠宮寬仁親王早年罹患食道癌，且與彬子的母親信子不合，2004年2人分居，信子也因為腦缺血、壓力性哮喘而搬到了其姊姊婆家位於輕井澤的別墅中休養，自此之後不管公務。讓彬子以及妹妹瑤子女王相當不諒解，認為信子不顧同樣多病的父親，也沒有盡到母親以及妻子的責任。在寬仁因為食道癌逝世之後，本應該由遺孀擔任「喪主」主持相關喪禮儀式，信子卻未曾露面，反而是由當時已高齡96歲的寬仁父親崇仁親王親自擔任，彬子則是出面擔任「代理喪主」，以減輕崇仁的負擔。父親的逝世更讓彬子與瑤子對於信子感到不滿，更希望宮內廳以信子長年缺席皇室公務為由，讓彬子繼承家業，成為新一任家主。
在這樣的情況之下，更加深母女之間的裂痕，尤其彬子長年對於信子感到不滿。信子過去執意離開皇室，又在寬仁去世一週年之際表明要回歸公務，彬子也沒有給信子好臉色，甚至要母親好好解釋並且向三笠宮兩位殿下（崇仁親王及崇仁親王妃百合子）致歉。彬子曾透露，2姊妹曾想透過律師與母親交流，卻吃了閉門羹，她在2015年透露，「已經有超過10年的時間，沒有好好的與母親對話溝通」。
2013年12月6日當天，彬子與一眾皇室成員在羽田機場迎接出訪歸國的時任天皇夫婦明仁以及美智子（現上皇夫婦），彬子與明仁夫婦講完話以後，在大庭廣眾面前直接癱倒在地，緊急送醫治療後，診斷為「腦貧血」所致。同一天，瑤子也因為急性腸胃炎送醫，但陪同2姊妹去醫院的卻不是母親信子，而是高圓宮憲仁親王妃久子。由於而腦貧血以及急性腸胃炎都是在壓力過大的情況下，容易引發的疾病，外界認為2姊妹與母親長期不合，讓他們身心受到極大的壓力。
在父親去世之後，彬子一肩扛起了家主的重擔，除了在心遊舍擔任總裁之外，還是多所大學的名譽教授，並且繼承父職，在日本橄欖球協會擔任榮譽總裁之外，也成為日本土耳其交流協會總裁，更著有多本書籍作品。即使與母親的關係難以修復，卻仍以繼續努力，在一眾皇室成員中做「好榜樣」。