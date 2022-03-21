朱立倫「同舟」走過跳船爭議 再添16名無黨籍民代入黨
國民黨主席朱立倫去年上任之後，發起「同舟計畫」，即使爭議不斷，仍在4個月內促增近5萬人加入國民，文傳會今（21）日表示，近日五位與地方民意最接近的現任民選公職加入，逐漸厚實國民黨的基層戰力。
文傳會表示，同舟計畫啟動後，有不少基層民選公職及鄉鎮代表加入，包括金門縣金湖鎮鎮長陳文顧、金門縣金沙鎮鎮長吳有家、花蓮縣新城鄉鄉長何禮臺、花蓮縣吉安鄉鄉長游淑貞、台東縣延平鄉鄉長胡黃廣文等，以及台北市文山區樟新里里長歐陽禾英、基隆市七堵區瑪南里里長蘇陳素花、基隆市信義區東明里里長翁誠鍾、屏東縣新埤鄉萬隆村村長賴鍾達、屏東縣佳冬鄉塭豐村村長李明杰等，皆藉由「同舟」加入或重返國民黨。
文傳會強調，除了地方民選公職，在基層反映民意需求、監督行政的鄉鎮代表中，就有花蓮縣卓溪鄉代表會主席金淑敏，以及彰化縣北斗鎮民代表陳世凱、彰化縣埔心鄉民代表林淑華、花蓮縣吉安鄉民代表劉靜文、苗栗縣後龍鎮民代表陳美雪、宜蘭縣五結鄉民代表黃子堯等代表會主席或鄉鎮民代表，呼應同舟理念。
國民黨表示，現任的五位鄉鎮長、一位代表會主席、五位鄉鎮民代表與五位村里長等，從無黨籍的身分加入或回到國民黨，了解到唯有結合理念一致的同志，一同深耕基層、宣揚主張，才能發揮影響力，制衡鴨霸傲慢、背離民意的當前執政者；更呼應國民黨「與民同在、貼近民意」立場，強化建設地方的力量。