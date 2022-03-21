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議員憂中油高煉廠整治簡略　陳其邁：加強周邊設備監測

▲針對無黨團結聯盟黨團關注中油高煉廠整治狀況，市長陳其邁在詢答時表示，所有設備均將保持最佳狀態並且定期監測，避免造成二次污染。(圖／高市府提供)
▲針對無黨團結聯盟黨團關注中油高煉廠整治狀況，市長陳其邁在詢答時表示，所有設備均將保持最佳狀態並且定期監測，避免造成二次污染。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-03-21 15:45:42

高雄市議會今(21)日進行第三屆第七次定期大會，無黨團結聯盟黨團關注中油高煉廠整治狀況。認為整治一定要公開資訊才能讓市民放心。市長陳其邁在詢答時表示，目前熱脫附機器通過驗證，正在試運轉，主要關鍵是設定、參數等需調整到機器最佳狀態並在排放的設備抽風口處也都會定期監測。同時陳其邁也責成廠商在運轉過程中符合管制標準，避免造成二次污染。

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▲高市議會無黨團結聯盟黨團陳員吳益政等議員關心中油高煉廠整治狀況。(圖／高市府提供)
▲高市議會無黨團結聯盟黨團陳員吳益政等議員關心中油高煉廠整治狀況。(圖／高市府提供)
無黨團結聯盟黨團今天再進行總質詢時關注中油高雄煉油廠第三區整治進度，除要求市府保證避免發生二次污染建議架設「即時影像系統」，公開整治過程外，並確保熱脫附設備品質。對此，陳其邁也指出，今年3月4日園區環評初審，將修正後再行審查，預計今年6月園區工程、廠商建廠同步施工。

工務局長楊欽富表示，熱脫附設備沒有要求品牌，目前三家廠商使用的設備都是最新的，「設備絕對不簡陋，目前設備試運轉中，沒有停擺。」環保局長張瑞琿指出，目前熱脫附設備試運轉已達八成，對於空氣品質都會持續監測。

新工處長許永穆表示，熱脫附設備需有設置許可，試運轉達到一定的量才會進入操作許可且監督小組到中油高煉廠看的時候就是汙土已處理後，現場並無異味，也代表有其成效。

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