文大「111年度傑出校友」　黃至堯：鼓勵跨系選修

中國文化大學適逢創校60週年校慶，頒發傑出校友證書包括基隆市長林右昌、新竹縣長楊文科、花蓮縣長徐榛蔚及影響力教育基金會執行長黃至堯等在內的20名傑出校友；黃至堯博士感謝母校文化大學在學思領域的多方栽培，祝福母校持續為社會培育更多人才。
畢業於中國文化大學哲學系的知名人力資源專家黃至堯博士，今年榮獲中國文化大學「111年度傑出校友」的榮譽；黃至堯憶及過去求學時的回憶時表示，對文化大學開放多元的校風印象深刻，學校鼓勵跨系選修，在校期間經常到各系旁聽還選修廣告系的課程，不僅有不同領域的思維模式，也開拓了學術視野，為未來打下基礎。
黃至堯認為，哲學思考的方法及外系旁聽的知識，對他的工作和事業有很深的影響，近年來更憑藉其人資的專業背景投身公益教育，擔任「影響力教育基金會」（原江華教育基金會）執行長，通過多元化的公益教育，幫助上萬名年輕學子提早規畫生涯方向，也多次受邀返校，除擔任開學典禮演講的嘉賓，並跟老師們分享兩岸職場第一線的就業現況。
黃至堯提到，教育是最好的投資，也是改變現狀唯一的選擇，基金會在偏鄉、校園和成人領域開設公益教育課堂，讓人人都有機會參與優質教育，通過學習成就更好的自己；勉勵學弟妹「保持熱情，抓住未來方向」，並把自己的優勢發揮得淋漓盡致，祝福母校持續為社會培育更多人才。