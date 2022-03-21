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反對棄用青瓦台！30萬韓人請願尹錫悅「乖乖待著」不遷址

▲韓國準總統尹錫悅在參選期間就承諾將不入主青瓦台，而是另找新地點安置總統辦公室，韓國民眾卻發起請願運動要求他「乖乖待著」不遷址。（圖／美聯社）
▲韓國準總統尹錫悅在參選期間就承諾將不入主青瓦台，而是另找新地點安置總統辦公室，韓國民眾卻發起請願運動要求他「乖乖待著」不遷址。（圖／美聯社）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-03-21 14:51:362022-03-21 14:54:43

韓國候任總統尹錫悅將於今年5月20日正式上任，昨（20）日他對外宣布準備兑現大選時的承諾，將總統辦公室從青瓦台現址遷至位於首爾市龍山區龍山洞國防部大樓，並將對外開放青瓦台後，有不滿的韓國民眾發動請願運動，指責尹錫悅「一廂情願」的作法，要求現任政府應該阻止搬遷。

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韓國準總統尹錫悅在參選期間表示，青瓦臺過去這70年來一直是韓國政治核心的所在，也象徵著「帝王式統治」的歷史。根據《韓聯社》報導，尹錫悅昨日宣布將會把總統府從青瓦臺遷至國防部大樓，然而在宣布此舉後卻有韓國網友發起請願運動，號召超過30.8萬名民眾參與，已達到政府必須答覆的門檻。

▲韓國準總統尹錫悅宣佈將遷址總統辦公室至首爾龍山區的國防部大樓。（圖／美聯社）
▲韓國準總統尹錫悅宣佈將遷址總統辦公室至首爾龍山區的國防部大樓。（圖／美聯社）
根據該請願運動網站所言，發起者批評尹錫悅是為了「自我滿足」，而強行要「國安最後堡壘」國防部搬遷，導致產出超過新台幣10億元以上的不必要開銷，由現任總統文在寅所組織的政府應該要阻止這項計畫。報導指出，當這項請願運動達標以後，負責青瓦台事務的總統幕僚、部長或副部長等核心官員必須對人民進行正式答覆，現任政府對下屆政府的爭議政策如何表態，備受韓國各界關注。

事實上，青瓦台的存廢去留爭議已非第一次，現任總統文在寅就職不久也曾表態，有意成為「光化門總統」意圖遷址，過去在韓國民間也有著凡是入主青瓦台的總統都會因為「風水不佳」導致下場悲慘的軼聞；此次尹錫悅所提出的遷址計畫掀起反對聲浪，媒體分析無非是尹錫悅先前傳出的迷信傳聞，加上以些微差距輸給他的執政黨勢力在背後推波助瀾所導致。
 

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