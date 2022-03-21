名家論壇》黎榮章／蔣萬安選市長沒有穩操勝券

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而在蔣萬安這場火花四射的總質詢後，網友相關討論也很多，有關蘇貞昌的負面留言部分，網友一如往常聚焦在他「騙神昌」形象，質疑他「就算承諾了也沒用」的聲量佔33.6％、「連神明都敢騙」佔18.9％；再者是長期觀察蘇貞昌答詢方式的網友，批蘇「又在反質詢」，質疑「反攻大陸跟停電有什麼關係」、「又停電了院長還在耍流氓」，聲量分別都在15％上下。
至於有關蔣萬安的負面留言，除了質疑「到底誰能保證不停電」佔27％外，其餘都聚焦在國民黨的歷史包袱，以及蔣萬安個人身世問題，包括「國民黨能否承諾不再親共」佔21％、「蔣家人還承諾不從政」佔18％、「到底什麼時候要反攻大陸」佔17％、「他祖父不見得真的是他祖父」佔17％。從兩人的輿情反應觀察可發現，無論什麼議題，網友都習慣以對該人物的既定印象加以攻擊，例如蔣萬安身為蔣家人、又是國民黨從政黨員，這些包袱已成網友對他爭議事件最直觀的評價方式。
從另一方面觀察網友對蔣萬安的既定印象，藉由網友對蔣萬安人格特質的正負面詞彙加以分析，可發現網路上對蔣萬安的形容中，在親和力、群眾魅力頗受肯定，但領袖特質相對缺乏；而與政治較密切相關的特質中，蔣萬安最受肯定的是其「廉潔度」，備受質疑的依序是「信任感」、「了解民眾需要」、「解決問題的能力」、「領導能力」，這幾個面向的評價都是負面較多。
舉例而言，許多網友稱讚蔣萬安是「暖男」、「溫和」、「君子之風」，但在「信任感」、「領導能力」、「解決問題能力」等面向中，也不乏有人批判他「投機分子」、「不沾鍋」、「神隱不作為」，甚至稱「蔣萬安是馬英九無能的延續」，而雪上加霜的是，上述面向的負面評價比例已遠超過正面，可說是既定印象已經根深蒂固。
綜上分析發現，只要有蔣萬安的議題出現，「國民黨包袱」和「身世問題」已成網友回應的標準格式；而蔣萬安的人格特質分析圖也顯示，他在外有「缺乏領袖特質」的形象亟待突破，也需要一些實證來甩掉「軟弱」、「不沾鍋」標籤。近期有民調顯示，在2022年台北市長的支持度上，蔣萬安被衛福部長陳時中超車，甚至台北市副市長黃珊珊支持度也上升，蔣萬安可能面臨雙面夾擊。蔣萬安若不試圖進一步透過論述與具體作為來拆解刻板印象、扭轉個人形象，這些標籤化的形容，勢必成為選舉期間對手的負面攻擊題材。
或許有人認為，此次非蔣萬安首度競選，歷經兩次立委選戰的他，早已挺過這些考驗；然而首都市長選戰強度畢竟與區域立委不同，在全國鎂光燈的關注之下，任一微小事件都有可能因蝴蝶效應影響輿論走向、帶動整體選戰風向，不可不謹慎看待，由此可知，蔣萬安要通往市府的路實在不是穩操勝券。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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