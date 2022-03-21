名家論壇》木夫／可惜了，盧秀燕錯過空氣換新的機會

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先說，造成台中空氣汙染不是單一汙染源，想要根本解決，一定要有務實且中長期的計畫，簡單說就是不能只針對中火，必須要全面檢視包括台中市的運輸系統、產業發展、循環經濟及再生能源利用情況等等，絕對沒有特效藥啦，說會馬上好的肯定有鬼，這也是為什麼以前林佳龍每次誇口空氣變好之後又會被打臉的原因，盧秀燕現在是重蹈覆轍。
當然，盧秀燕也知道如此窘境，所以她得找個戰犯才行，總不能承認空氣換新是她吹牛吧。因此中火就成了她的浮木，成了她拿來當作無法解決空汙的藉口。但是，這個論述的漏洞太大，太多時候台中空氣品質差，可是當下的中火發電量卻是很低的啊。
更重要的是，盧秀燕這種「唯中火是論」態度，造成她不注重其他空汙解決方案，也無法理性處理中火以氣換煤的問題，結果就是她不只沒辦法將空氣換新，反倒成了空汙的幫兇。
眾所皆知，將中火的發電機組改用燃氣，就可以減少燃煤發電，這是對於減少排碳跟空汙都非常重要的一項政策，正所謂「早一天燃氣，少一天燃煤」。
就因為越快越好，所以在2017年時有中部立委包括蔡其昌副院長、張廖萬堅、黃國書、何欣純、洪宗熠、黃秀芳、陳素月、林靜儀等委員，一起聯合向當時的行政院長賴清德爭取加速，當時賴清德也很給力，承諾台中發電廠新燃氣機組原定2025年完成，將提前2年在2023年完成，把速度催到最快。
諷刺的是，結果這件好事卻被後來當選的盧秀燕搞掉了，真虧她還是一個以「市長換人，空氣換新」做政見的市長。
盧秀燕卡燃氣的理由很義正嚴詞，建燃氣機組可以，但是要先拆燃煤機組之後才能！唉，如果有這麼容易的話就好了，這關係到燃氣機組上線後是不是能順利穩定，所以不可能先拆，要拆也是等機組順利上線、穩定運轉了，且在綜衡全台發電量後無需做為國安緊急備用，當然就可以拆了，毫無疑問。
但是如前面說到，中火是盧秀燕的浮木，所以她堅持卡到底，導致台中電廠新增燃氣計畫在2020年1月通過環評後，本想可以快快動工，好趕上2023上線，卻被台中市政府要求進行都審，一卡再卡。
卡到2017年那一群中部立委又出來了，乾脆在2021年一月直接在立法院通過主決議，要求中火要在2035年全部燃煤退場，作法就是台中電廠除了進行中的新燃氣一、二號機組外，應該要再加速推動新燃氣三、四號機組及天然氣接收站計畫，要用四部燃氣機組，逐步取代全部的燃煤機組。要求未來每完成一部新燃氣機組商轉，兩年運轉順利後即除役不拆除現有兩部燃煤機組，以達成「早一天燃氣，少一天燃煤」。
這些中部立委希望用這個主決議來跟盧秀燕合作，也老實說這是盧秀燕很好的下車機會，可惜她錯過了，還是繼續用都審卡燃氣，直到2021年六月行政院眼見不行再拖，在研究法令後決定由營建署發照施工，前前後後拖了15個月，搞半天還是得2025年才能上線。
只想問，盧秀燕讓燃煤多燒了15個月，台中人怎能不生氣？
●作者： 木夫／資深國會幕僚
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