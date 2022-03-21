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奇美博物館「愛之夢」母親節音樂會 5/7唯一場次售票中

▲奇美博物館「愛之夢」母親節音樂會，邀請鋼琴家嚴俊傑（左）與聲樂家黃莉錦共同演出（圖／奇美博物館提供）
▲奇美博物館「愛之夢」母親節音樂會，邀請鋼琴家嚴俊傑（左）與聲樂家黃莉錦共同演出（圖／奇美博物館提供）

記者林怡孜/台南報導

2022-03-21 15:13:44

奇美博物館將於5/7舉辦一場幸福溫馨的母親節音樂會，邀請大家帶著媽媽一起聆賞充滿「愛」的鋼琴與聲樂表演，陪伴媽媽打造難忘的珍貴回憶。

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奇美博物館去年首度規劃母親節音樂會，獲得熱烈迴響，今年再度舉辦母親節音樂會，並以「愛之夢」為主題，藉由鋼琴獨奏與聲樂獨唱，傳遞各種不同的愛與美好，希望觸動每個媽媽心靈最柔軟的部分，進而讓媽媽感受到溫暖與滿足。


音樂會上半場由兩屆奇美藝術獎得主、曾獲聖彼得堡普羅柯菲夫國際鋼琴大賽季軍、知名鋼琴家嚴俊傑帶來精湛琴藝與演奏魅力。除了鋼琴獨奏，嚴俊傑同時也是整場音樂會的導聆，他將與民眾分享每個曲目關於愛的故事。下半場聲樂獨唱會由知名女高音黃莉錦擔綱，黃莉錦為兩屆奇美藝術獎得主，其歌聲情感飽滿且張力十足，曾獲法國馬賽第十屆聲樂國際大賽評審獎，現為東吳大學音樂學系專任助理教授，演出邀約不斷。


上半場曲目規劃共分三單元，「媽媽請聽我說」單元演繹莫札特《小星星變奏曲》，熟悉的旋律穿插變奏技法，時而輕柔溫和、時而華麗繽紛，展現愉悅氛圍；「追憶童真歲月」單元則演奏兩首歡快的柴可夫斯基鋼琴小品；最後「詠嘆愛之禮讚」單元，演繹舒曼與克拉拉互訴衷情的兩首曲目，傳遞兩人心靈契合的堅定之愛，壓軸曲目則是李斯特《愛之夢》第三號，在大家熟悉的優美旋律與絢麗的琴藝技巧中，點出本次音樂會的命名。


下半場風格截然不同，「慵懶的迷人香頌」單元以卡巴萊（Cabaret）曲風與強烈探戈旋律，讓人彷彿置身法國小酒館般放鬆自在，其中當代頂尖舞台作曲家科特．威爾（Kurt Weill）經典名曲《Youkali》，更充分展現聲樂家的迷人聲線。接著「幽默的法式詠嘆」單元，演唱三首法國知名喜歌劇的詠嘆調，詼諧幽默唱作俱佳的演繹，令人莞爾一笑。最後「幸福的玫瑰人生」單元，帶來三首廣受歡迎的曲子，並以《玫瑰玫瑰我愛你》作為終曲，象徵帶領媽媽迎向燦爛如玫瑰般的人生。


「愛之夢──獻給母親的音樂會」將於5/7（六）14:30登場，3/21開始售票，更多資訊請上奇美博物館官網（www.chimeimuseum.org


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