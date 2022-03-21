律師追《華燈》犯職業病 揪出1情節不合理：很想吐槽
《華燈初上》全民瘋緝凶，第三季全數上線，不少網友追完後在網路上討論劇情，第三季評價兩極，有律師看完就點出其中不合理劇情，忍不住犯職業病的表示「實在很想吐槽」！
名律師溫令行也加入追劇《華燈初上》，看到子維被親生父親從羅雨儂身邊搶走，還對著羅雨儂嗆「跟我打官司，你是絕對贏不了的」，希望對方主動放棄撫養權。溫令行在臉書上表示，「律師看劇好辛苦，依法，生父是沒資格打婚生否認之訴或確認親子關係不存在之訴的好嗎？當事人不適格啊！！！」
溫令行搬出法律條文，根據「大法官釋字587號解釋文」，「法律不許親生父對受推定為他人之婚生子女提起否認之訴，係為避免因訴訟而破壞他人婚姻之安定、家庭之和諧及影響子女受教養之權益，與憲法尚無牴觸。」律師看劇太入戲，不小心犯職業病，也讓許多網友大笑，「重點是看電視，看電視就看電視，好嗎」、「認真你就贏了！」、「我就覺得不合理 哈哈」、「你邊看邊細細唸吼」、「對這個超疑惑阿感謝專業釋疑」。
第三季評價兩極，除了搶奪撫養權的戲碼有爭議外，有網友認為配音方面也很讓人出戲，而第三季又再度現身的鄭元暢，不免又被網友酸口音、演技，紛紛表示「鄭元暢的口音在給我那樣試試看」、「鄭元暢口音真的不行」、「鄭元暢還以為是在拍《半生緣》嗎」、「鄭元暢一直讓人登出欸」。（編輯：薛羽彤）